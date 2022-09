Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) meldete sich jüngst mit einem neuen Vorstoß zur Energiekrise zu Wort: Sie will verbindliche Regeln schaffen, mit denen die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden wie Gemeindeämtern oder Ministerien auf 19 Grad Celsius limitiert wird. Schulen und Krankenhäuser sollen davon ausgenommen sein. Weiteres Sparpotenzial sieht Gewessler in einer Beschränkung der Werbebeleuchtung nach 22 Uhr – und auch ein Verbot von Heizschwammerln werde aktuell geprüft, wie es hieß.

Weihnachtsbeleuchtung: Soll hier eingespart werden? Foto: (c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de

Energiesparen im öffentlichen Raum: Pläne und Ideen

Weitere Ideen wurden in den letzten Monaten bereits in anderen Bereichen laut. Die Anstrahlung öffentlicher Gebäude von außen soll etwa in Graz später beginnen und früher beendet werden. Ähnliche Überlegungen gab es zur Weihnachtsbeleuchtung, die erst später im Jahr starten und deren tägliche Leuchtdauer verkürzt werden soll. Viel Einsparungspotential böten auch die heimischen Skigebiete. So wurde in Tirol angedacht, die Beschneiung der Pisten zu beschränken, nur einen Teil der Seilbahngondeln einzuhängen und Nachtskiläufe einzustellen.

Nun stellt sich die Frage, ob es nicht noch andere Bereiche gibt, in denen Energie eingespart werden könnte, und wo sich noch Stromfresser verbergen, an die man gar nicht gedacht hat. Wo könnte man noch – idealerweise ohne Einschränkungen bei der Sicherheit – mit weniger Licht auskommen? In welchen Bereichen wäre man gut beraten, auf übermäßige Beheizung zu verzichten? Natürlich sollte man dabei berücksichtigen, dass Einsparungen wie diese nicht zulasten Schwächerer gehen dürfen und alte und kranke Menschen sowie Kinder trotzdem besonderen Schutz benötigen.

Was haben Sie noch für Ideen?

In welchen öffentlichen Bereichen sehen Sie aktuell noch Einsparungspotenzial in Sachen übermäßiger Energieverbrauch? Wo sollte man mit dem Rotstift ansetzen? Und was sind die Bereiche, in denen auf keinen Fall eingespart werden sollte? Diskutieren Sie im Forum und tauschen Sie sich im STANDARD-Klimatreffpunkt aus! (dahe, 14.9.2022)