Matt Walsh spricht in Youtube-Videos über rechte Themen, etwa dass die "Gender-Ideologie" den "Westen korrumpieren" würde. Foto: Matt Walsh / Screenshot YouTube

Gudrun Kugler (ÖVP) und Norbert Sieber (ÖVP) laden zu einem Filmabend zum Thema "Transgender und Gender", wie es in einer Ankündigung heißt. Stattfinden sollte die Veranstaltung ursprünglich im Palais Epstein, das zu den Räumlichkeiten des österreichischen Parlaments gehört. Die Dokumentation "What Is a Woman", die am 15. September gezeigt werden soll, stammt vom rechtskonservativen Matt Walsh, der sich selbst als "theokratischen Faschisten" bezeichnet.

Wegen Hassrede gesperrt

Neben Tweets darüber, dass etwa das Ozonloch nie ein "ernsthaftes Problem" gewesen sei, vergleicht er Hormonbehandlungen und geschlechtsanpassende Operationen für jugendliche Transpersonen mit einer Vergewaltigung. Mario Lindner, Gleichstellungssprecher der SPÖ, sieht darin eine "eindeutige Überschreitung der demokratischen Grundsätze". Parlamentsräumlichkeiten sollten nicht zu einer Bühne für "Propaganda eines Filmemachers" werden, der sich "selbst als Faschist bezeichnet", so Lindner weiter. Heute gab Gudrun Kugler auf Nachfrage bekannt, dass die Veranstaltung doch außerhalb der Räumlichkeiten des Palais Epstein stattfinden wird, der Grund dafür wäre allerdings das großen Interesse an dem Film. Es hätte viermal so viele Nachfragen wie Plätze gegeben, "deshalb wird der Vorführort des Films verlegt in einen größeren Saal außerhalb des Parlaments."

Kugler selbst beschreibt in ihrer Ankündigung Matt Walsh als "politischen Kommentator", der Film böte "gesellschaftskritisch böse" viel "Stoff zur Reflexion und Diskussion".

Transgender-Aktivist:innen warfen Walsh vor, in seiner Arbeit an dem Film unter dem Label "Gender Unity Project" Transpersonen unter falschem Vorwand zur Teilnahme an der Doku gelockt zu haben. Der Twitter-Account "Gender Unity Project" wurde aufgrund dieser Vorwürfe gesperrt. Anfang des Jahres wurde Walsh selbst vorläufig von Twitter wegen Hassrede gesperrt. Walsh hat auch ein Kinderbuch publiziert, in dem er die Identität von Transgenderpersonen mit dem Wunsch vergleicht, ein Walross sein zu wollen.

Die Veranstaltung wurde ausschließlich durch den OVP-Klub organisiert. Jeder Parlamentsklub hat die Möglichkeit, Räumlichkeiten zu reservieren, erklärt Parlamentssprecher Karl-Heinz Grundbock. Die Klubs können Veranstaltungen wie diese in eigener Verantwortung organisieren – auch inhaltlich. Die Parlamentsdirketion hat bei Klubveranstaltungen keinen Einfluss.

Alles Satire?

Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen und Abgeordnete zum Nationalrat, teilt die Kritik an der Veranstaltung. Die Arbeit von Walsh "zeichnet sich durch Frauenfeindlichkeit, Homo- und Transphobie und Rassismus aus", so Disoski gegenüber dem STANDARD. "Er ist der Ansicht, dass zwölfjährige Vergewaltigungsopfer zum Kinderkriegen gezwungen werden sollen, transidente Menschen denunziert er pauschal als "Kinderschänder" und bezeichnet sie in rechtsextremer Diktion als 'Gift'." Die Haltung von Walsh sei menschenfeindlich und rechtsextrem. Disoski fordert die Organisator:innen Gudrun Kugler und Norbert Sieber dazu auf, die Veranstaltung abzusagen.

Laut Kugler sei die Selbstbezeichnung "Theocratic Fascist" sarkastisch und satirisch gemeint. "Man muss Satire und Sarkasmus auch auf Englisch verstehen können, um einer inhaltlichen Debatte gerecht zu werden", sagt Kugler. Sie hätte im Büro von Walsh allerdings darauf hingewiesen, dass dieser "Begriff gerade für uns Mitteleuropäer dennoch unerträglich ist". (beaha, 13.9.2022)