Ein kanadisches Start-up hat eine Mischung aus Flugzeug und Zug vorgestellt, die schneller als ein durchschnittlicher Privatjet sein soll. Travelpod heißt das Unternehmen, Fluxjet jener Hybrid, der Passagiere und Güter mit einer Geschwindigkeit von über 1.000 km/h zwischen den Städten Edmonton und Calgary in der westkanadischen Provinz Alberta transportieren soll, wo das erste System installiert wird. Die Fahrtzeit für die rund 300 Kilometer lange Strecke wird mit 45 Minuten veranschlagt.

Das Projekt wurde bereits 2020 angekündigt. Vorbereitende Bauarbeiten sowie die der Umweltverträglichkeitsprüfung hätten bereits begonnen, teilte Transpod unlängst mit. Die Kosten des Projekts beziffert das Unternehmen mit etwa 18 Milliarden US-Dollar. Mit der Vorstellung des Fluxjet scheint es nun weiter Fahrt aufzunehmen. Dabei handelt es sich um ein rein elektrisches Fahrzeug, das sich in einem System aus Röhren fortbewegt, aus dem die Luft weitgehend abgepumpt wird, damit die Transportkapseln darin quasi ohne Luftwiderstand unterwegs sein können. Es basiert demnach auf Hyperloop-Prinzipien, von denen immer wieder berichtet wird.

Das Gefährt werde sich durch den Einsatz innovativer Energiesysteme fortbewegen können, welche ohne fossile Brennstoffe für den Antrieb auskommen, heißt es. In den Städten wird die Kapsel auf Rädern von Station zu Station fahren. Erst am Stadtrand soll sie durch eine Schleuse in das Vakuumsystem eintreten. Eine Kapsel soll 25 Meter lang sein und Platz für 54 Passagiere bieten. Alternativ kann eine Kapsel zehn Tonnen Nutzlast transportieren. Kürzlich hat Transpod mit einem knapp eine Tonnen schweren Prototyp den Start-, Fahr- und Landevorgang vorgeführt.

Ein Ticket soll 75 kanadische Dollar kosten – rund 57 Euro. Ein Preis, mit dem das Transportmittel, abgesehen von ökologischen Vorteilen, auch gegenüber dem Flugzeug konkurrenzfähig wäre. (red, 13.9.2022)

