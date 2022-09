Die Internationale Balzan-Stiftung hat ihre Forschungspreise für herausragende Wissenschafter in verschiedenen Disziplinen vergeben. Ausgezeichnet werden in diesem Jahr fünf Forscherinnen und Forscher aus den USA und Dänemark. Jährlich ehrt die Stiftung Forschende aus vier unterschiedlichen Fachgebieten mit einem Preisgeld von je 750.000 Franken (rund 777.000 Euro). Die vier auszuzeichnenden Fachgebiete wechseln von Jahr zu Jahr.

Soziale Gerechtigkeit

Die Forschung der Preisträgerinnen und -träger "zu ausgewählten Themen tragen als Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart zum Verständnis unserer Welt bei", schrieb die Balzan-Stiftung in einer Aussendung. So wird Martha Nussbaum (University of Chicago/USA) für "ihre umfassende Neukonzeption der Ziele sozialer Gerechtigkeit auf globaler wie auf lokaler Ebene" ausgezeichnet, so die Stiftung.

Ausgezeichnet wird auch der preisgekrönte Ethnomusikologe und Musiker Philip V. Bohlman (University of Chicago/USA). Sein Schwerpunkt liegt in erster Linie auf europäischer und jüdischer Musik. Er befasst sich mit zentralen Fragen der Musikethnologie sowie der Musikforschung und den Kulturwissenschaften.

Meeresspiegelprognosen

Ein Preis geht an Dorthe Dahl-Jensen und Johannes Oerlemans (Universität Kopenhagen/Dänemark) für die Vereisung und die Dynamik der polaren Eiskappen sowie deren Auswirkungen auf das Verständnis des Klimawandels. Dies soll den Weg für "zuverlässigere Prognosen über das Verhalten der Eisschicht und die damit verbundenen Veränderungen des Meeresspiegels ebnen".

Robert Langer (Massachusetts Institute of Technology/USA) wird für seine Forschung über Biomaterialien für Nanomedizin und Gewebetechnik ausgezeichnet. "Langers bahnbrechende Entdeckungen haben den Weg für Durchbrüche bei der kontrollierten Freisetzung von Makromolekülen mit vielen medizinischen Anwendungen geebnet", heißt es weiter.

Preisverleihung im November

Die Hälfte der Preissumme soll laut der Stiftung jeweils in ein innovatives Forschungsprojekt investiert werden, "das – durchgeführt von jungen Forschern unter der Leitung des Preisträgers – zum wissenschaftlichen Fortschritt in den verschiedenen Wissensbereichen beiträgt".

Die Preisträgerinnen und -träger werden die Auszeichnung bei der Preisverleihung im November in Rom persönlich aus den Händen von Staatspräsident Sergio Mattarella entgegennehmen.

Die Internationale Balzan-Stiftung hat ihre Sitze in Mailand und Zürich. Benannt ist sie nach dem italienischen Journalisten Eugenio Balzan. Seine Tochter gründete sie im Jahr 1957 in Lugano aus dem Erbe des Vaters. (red, APA, 13.9.2022)