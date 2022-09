WatchOS 9 wird kurz vor dem Erscheinen der neuen Apple-Watch-Generation für bestehende Kunden ausgerollt. Foto: Apple

In den nächsten Wochen erscheinen drei neue Apple-Watch-Modelle – eine gute Zeit, die neue Systemsoftware zu veröffentlichen. Profitieren von den neuen Features können alle Watch-Besitzer ab der Series 4.



WatchOS

Die wichtigsten Neuerungen in diesem Jahr umfassen unter anderem einige Workout-Features. So können Läufer via Digital Crown schneller zwischen verschiedenen Anzeigen wechseln, die für sie relevant sind. Auch die im Vorjahr eingeführte Sleep-App erfährt ein wichtiges Update und kann damit die verbrachte Zeit in den verschiedenen Schlafzonen, etwa REM, anzeigen. Diverse Statistiken kann man sich zudem in der Health-App übersichtlich anzeigen lassen, inklusive Pulsschlag und Atemfrequenz über den getrackten Zeitraum.

Selbstverständlich gibt es auch neue Watchfaces, damit man etwa eine 3D-Version des Mondes als Hintergrundbild nutzen kann. Wesentlich wichtiger sind einige neue Gesundheitsfeatures, etwa die Erkennung von Unregelmäßigkeiten beim Herzschlag. Wurde beim Nutzer der Uhr bereits Vorhofflimmern diagnostiziert, kann er mit der neuen Afib History diese Unregelmäßigkeiten festhalten und so rechtzeitig auf einen Arzttermin hingewiesen werden.

TvOS

Besitzer von Apple-TV-Geräten oder Homepods können mit dem neuen Update auf einige neue Features zugreifen. Diese sind zugegebenermaßen wenig spektakulär. So wurde die neue Kompatibilität mit Nintendo-Switch-Pro-Controllern beziehungsweise Joycons angekündigt. Damit ergänzt man das Angebot an bereits bestehenden Controller-Arten, etwa jenem älterer oder aktueller Xboxen. HDR10+-Unterstützung ist nun ebenfalls verfügbar, und gelegentliche Apple-Fitness+-Anzeigen auf dem Bildschirm sollen zum Training motivieren. (red, 13.9.2022)