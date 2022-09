Die neue Kampagne des Linz Tourismus "Planet Linz" knüpft an die viel diskutierte Arbeit "Linz ist Linz" an, in der Nachfolgekampagne geht es um die fiktive, skurrile Geschichte der Astronautin Lucy May und ihres Kollegen Scott Bell, die auf dem Weg zum Mars mit ihrer Rakete umdrehen. Die Nachricht macht schnell die Runde, dass die beiden direkt auf Linz zusteuern und hier landen werden. Und während die einen begeistert sind, gehen die anderen auf die Straße, und die Proteste werden immer mehr.

Die Geschichte begleitet vier Hauptdarsteller, bis zum großen Tag der Landung spitzt sich die Lage immer mehr zu. Dabei sind auch wieder bekannte Gesichter aus dem Video "Linz ist Linz" zu sehen. Mittelpunkt der Kampagne ist ein zehnminütiger Kurzfilm – inklusive Trailer und Filmplakat.

Für die Idee zur Kampagne sowie für die Produktion des Films sind Sinisa Vidovic (FORAFILM) und Dinko Draganovic verantwortlich, die Detailplanung und Weiterentwicklung der Kampagne wurde vom Marketing des Linz Tourismus übernommen. Die Kampagne startete im August, der Trailer läuft auf YouTube, Facebook, Instagram und LinkedIn, der Film in ausgewählten österreichischen Programmkinos zu sehen. (red, 13.9.2022)