Heimspielstätte. Foto: APA/NLK

Wien – Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam würde das wohl entscheidende Spiel um eine WM-Teilnahme am 11. Oktober gegen Irland in St. Pöltens NV Arena bestreiten. Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt. Damit diese Partie überhaupt stattfindet, muss aber zunächst am 6. Oktober im Glasgower Hampden Park gegen Schottland gewonnen werden. (APA, 13.9.2022)