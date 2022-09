Die Oberfläche des neuen ORF-Audioplayers "Sound". Foto: ORF

Wien – Der ORF hat seine bereits vor längerer Zeit angekündigte neue Audioplattform "Sound" am Dienstag gestartet. Das Modul des geplanten ORF-Players bündelt sämtliche Audio-Angebote des ORF in einer App und ersetzt die Radiothek. Neben den zwölf live abrufbaren Radiosendern des ORF werden auch ausgewählte Inhalte aus Radio und TV als Podcasts zur Verfügung gestellt. Die Gliederung erfolgt nicht nur nach Radiosendern, sondern vor allem auch nach Themen, die senderübergreifend aufbereitet werden. Die "Sound"-Plattform wird von einer Redaktion unter der Leitung von Albert Malli kuratiert. Diese wählt jede Woche aus rund 2.000 Stunden neuem Programm, kontextualisiert es und bereitet es auf. Die App ist downloadbar und ist auch unter sound.orf.at verfügbar.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann betonte in einer Aussendung erneut die Kooperationsbereitschaft des ORF im Zusammenhang mit den digitalen Entwicklungsschritten des Unternehmens, die von Mitbewerbern am Medienmarkt genau verfolgt werden. "Neben unseren eigenen Inhalten kann in Zukunft auch geeigneter Content der Privatradios auf ORF Sound präsent sein, sobald es die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben", so der ORF-Chef. "Mit ORF Sound erhalten die ORF-Radios nun eine attraktive, neue Plattform, die Programmhighlights und Personalities vor den Vorhang holt und zu einer Entdeckungsreise durch die vielfältige ORF-Audiowelt einlädt. Mit zeitgemäßen rechtlichen Rahmenbedingungen hoffen wir, unserem Publikum in Zukunft ein noch besseres Gesamterlebnis bieten zu können, etwa durch die längere Abrufbarkeit unserer Inhalte oder die Produktion von exklusivem Online-Only-Content für ORF Sound", wurde ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher zitiert.

Mit ORF Sound sollen besonders junge Menschen angesprochen werden, deren Medienkonsum verstärkt online stattfindet. Ab Ende September ist etwa das Podcast-Projekt "Der Professor und der Wolf. Das 1x1 der österreichischen Politik mit Peter Filzmaier und Armin Wolf" auf der Plattform abrufbar. Darin widmen sich "ZiB 2"-Anchor Wolf und Politologe Filzmaier in acht Episoden den politischen Institutionen des Landes. Das als "WG-Küchen-TED-Talk" angekündigte Format "Anfang 20" der FM4-Moderatorin Pauline Binder beleuchtet wiederum in zehn Episoden die Lebensrealitäten junger Menschen. Die multimediale Serie "Young Science" bietet jungen Forscherinnen und Forschern eine Bühne. (APA, 13.9.2022)