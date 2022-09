Als Jury und Mentorin bzw. Mentoren bei "Die Comedy Challenge" im Einsatz (von links): Manuel Rubey, Angelika Niedetzky, Andreas Vitasek und Robert Palfrader. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Wer junge Comedytalente beim Improvisieren und Bewältigen unterschiedlicher Herausforderungen beobachten will, hat dazu ab 28. Oktober an vier Freitagen im Hauptabend von ORF 1 Gelegenheit. Bei "Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden" rittern acht Talente in mehreren Spielrunden, um die Gunst einer vierköpfigen Jury und dem Studiopublikum.

Vorgesehen sind improvisierte Einzelauftritte, Comedy-Battles und Gruppenperformances. Als Jurorinnen und Juroren agieren Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek. Sie sind zugleich Mentorin bzw. Mentor von jeweils zwei der Kandidaten. "Es ist mir ein besonderes Anliegen, der nächsten Generation an Comedians eine breite Bühne für ihr Talent zu geben. Das Publikum zum Lachen zu bringen ist die Königsdisziplin, gerade in Zeiten wie diesen", so ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung. (APA, 13.9.2022)