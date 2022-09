Sima verantwortet künftig gemeinsam mit Chief Financial Officer Wolfgang Kollmann die gesamten Digitalagenden der "Kronen Zeitung" und damit auch krone.at

Neu in der Geschäftsführung von Krone Multimedia: Christopher Sima. Foto: Krone Multimedia GmbH & Co KG

Wien – Christopher Sima ist der neue Geschäftsführer der Krone Multimedia GmbH. Er folgt damit Michael Eder nach, der sich mit Ende Juni neuen beruflichen Herausforderungen widmen wollte. Damit verantwortet Sima künftig gemeinsam mit Chief Financial Officer Wolfgang Kollmann die gesamten Digitalagenden der "Kronen Zeitung" und damit auch krone.at.

Ab Dezember 2019 war Sima als Head of Operations für Krone Multimedia tätig. Davor war der 48-jährige gebürtige Kärntner mitunter zwei Jahre Geschäftsführer von oe24 der Mediengruppe Österreich. In einer Aussendung erklärte Sima, Informations- und Nachrichtentiefe ausbauen zu wollen, um in herausfordernden Zeiten Orientierung geben zu können. Manuel Rostorfer unterstützt ihn im operativen Geschäft. Er ist der neu ernannte Chief Operating Officer der Krone Multimedia und erhielt auch die Prokura. (APA, 13.9.2022)