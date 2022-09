Mehrere Filialen des Elektronikhändlers bieten Kundinnen und Kunden Kisten unbekannten Inhalts zu enormen Preisen an. Foto: Brandtner

die Handelskette Media Markt scheint den Begriff des Mystery-Shoppings offenbar neu definieren zu wollen: In einer Wiener Filiale stand letzte Woche ein Stapel prominent am Eingang platzierter "Mystery-Boxen" zum Verkauf. Der STANDARD hat sich angesehen, was hinter dem skurrilen Geschäft mit den Überraschungen steckt.

Zu einem fixen Bestandteil des Wiener Stadtbilds sind Leih-E-Scooter geworden. Die Probefahrten zeigen: Ausstattung, Fahrkomfort und Preise unterscheiden sich bei Lime, Bird, Link, Kiwiride und Tier teils deutlich.

Außerdem hat Amazon heute eine neue Version seines günstigsten E-Book-Readers vorgestellt. Mit einer Reihe von Verbesserungen, allen voran mit einem besseren Bildschirm will das Unternehmen neue Kunden anlocken.

