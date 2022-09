Mit "Die Ringe der Macht" knüpft Amazon Prime an die für Tolkien-Fans größte Geschichte aller Zeiten an. Aber ist das Prequel zu "Herr der Ringe" so atemberaubend gut wie die Filme von Peter Jackson? Michaela Zehetner beschäftigt sich schon lange mit Tolkien und seinen Werken – warum die Serie "Die Ringe der Macht" ihrer Meinung noch einige Wünsche offen lässt, erklärt sie Doris Priesching und Michael Steingruber in der neuen Folge von "Serienreif". (red, 15.9.2022)



