Ärztemangel in Frankreich, Brennpunkt Österreich, Grenzerfahrung Russland – Konfliktzone Kaukasus, Weltjournal: Mein Gaza, Annie Ernaux’ Super-8-Tagebücher – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Ärztemangel in Frankreich – Rettung aus Tunesien Frankreichs Krankenhäuser leiden seit langem unter einem akuten Mangel an Ärzten. Die Gesundheitsbehörden werben deswegen massiv um Ärzte aus dem Ausland. Sehr viele der fast 23.000 praktizierenden ausländischen Ärzten in Frankreich kommen aus Tunesien. Bis 20.15, Arte

20.15 VERWIRRUNG DER GEFÜHLE

Leichter gesagt als getan (Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, F 2020, Emmanuel Mouret) Beim Erzählen von ihren komplizierten Liebesbeziehungen kommen sich jene näher, die nicht zusammen sind, aber eigentlich zusammengehören. Wendungsreiche Romanze von Emmanuel Mouret, dem Spezialisten für die Verwirrungen der Gefühle, mit dem stets großartigen Vincent Macaigne in einer Hauptrolle. Bis 22.15, Arte

Lesen als Gemeinsamkeit: Vincent Macaigne und Emilie Dequenne in"Leichter gesagt als getan", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Pascal Chantier /Moby Dick Films

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Unser Wasser – wie lange noch? Gehen wir zu verschwenderisch mit unserem Wasser um, und wie sehr ist es in Gefahr? Lisa Gadenstätter fragt nach. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Grenzerfahrung Russland – Konfliktzone Kaukasus Die Strecke vom Kaspischen ans Schwarze Meer ist wie ein Minenfeld – und das teilweise im wahrsten Sinne des Wortes. Der ehemalige Russland-Korrespondent Christof Franzen hat die Region bereist.

Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Brennpunkt Österreich: Tote Seen, trockene Böden, heiße Städte – ist das erst der Anfang? Folge eins des neuen ORF-Reportageformats zeigt, wie der Osten Österreichs mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen hat. Bis 21.55, ORF 1

22.15 DRAMA

Borga (D 2020, York-Fabian Raabe) Kojo (Eugene Boateng) aus Ghana träumt davon, ein "Borga" zu werden, also einer jener reichen ghanaischen Männer im Ausland, die ihre Familie im Heimatland unterstützen können. Als er versucht, diesen Plan in Deutschland zu verwirklichen, wird er schnell des illusioniert. Das Spielfilmdebüt des Regisseurs York-Fabian Raabe erzählt mit einem überragenden Hauptdarsteller von ungerechter Verteilung der Chancen. Bis 23.55, Arte 22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Gaza & Jung, weiblich, palästinensisch – Kampf um Selbstbestimmung ORF-Korrespondent Tim Cupal hat für sein Stadtporträt mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Gazastreifens gesprochen und berichtet von einer von der Außenwelt abgeschnittenen Welt. Ein zweiter Beitrag por trätiert ab 23.05 Uhr junge palästinensische Frauen in Palästina und Israel und zeigt ihren Alltag in einer Macho-Welt.Bis 23.50, ORF 2

23.55 MAGAZIN

Annie Ernaux’ Super-8-Tagebücher (F 2021, Annie Ernaux) Die im Zeitraum von 1972 bis 1981 entstandenen Super-8-Tagebücher der renommierten französischen Schriftstellerin Annie Ernaux sind zugleich intime Autobiografie und universelles Zeitdokument. Bis 1.00, Arte