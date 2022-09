Die Gäste der Videodebatte. Zu sehen gibt es den Talk am Sonntag.

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren rückt der Staat aus, um den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen mit Milliarden unter die Arme zu greifen. Wie in der Pandemie, so ist auch in der aktuellen Inflationskrise die Regierung darum bemüht, ja keine Verluste entstehen zu lassen.

Auf 30 Milliarden Euro taxieren Wirtschaftsforscher bereits die Hilfsmaßnahmen, die im Kampf gegen die Inflation zugesagt wurden. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, Gabriel Felbermayr, ließ am Wochenende in einem Interview mit der "Süddeutschen" aufhorchen.

Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise macht Österreich ärmer, so der Ökonom. Felbermayr sorgt sich angesichts der vielen Entlastungen um die finanzielle Zukunft. "Die Gefahr einer zu hohen Staatsverschuldung existiert. Wir dürfen den Staat nicht überfordern. Mir macht die Vollkaskomentalität in Österreich Sorgen."

Was ist dran an dieser These?

Trotz Krieges, Energiekrise und Rekordinflation soll alles bleiben, wie es ist – geht sich das aus? Ist diese Strategie sinnvoll?

Diskutieren Sie mit!

Rund um diese Fragen diskutiert mit Felbermayr der Chefökonom der Arbeiterkammer, Markus Marterbauer. Ebenfalls zu Gast ist der Budgetsprecher der Grünen, der Abgeordnete Jakob Schwarz. Dabei ist schließlich auch die Neos-Sprecherin für Finanzen und Energie, Karin Doppelbauer.

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Sie haben Fragen an die Gäste oder wollen uns einfach sagen, wie Sie das Thema sehen? Posten Sie einfach hier im Forum! Die spannendsten Beiträge werden wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung ab Sonntagmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 13.9.2022)