Favorit lag zwischenzeitlich 15 Punkte zurück, am Ende fixierte Routinier Rudy Fernandez den Sieg

Finnland schlug sich vor allem in Person von Lauri Markkanen äußerst wacker, am Ende schlug Spanien die Tür zum Viertelfinale trotzdem zu. Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Berlin – Spanien steht als erstes Team im Halbfinale der Basketball-Europameisterschaft. Die Iberer mühten sich am Dienstagabend in Berlin zu einem 100:90 (43:52) gegen die Auswahl Finnlands, die nach dem Sieg gegen Kroatien im Achtelfinale eine weitere Überraschung verpasste. Der dreifache Gewinner des kontinentalen Turniers peilt indes zum siebenten Mal hintereinander seit 2007 eine EM-Medaille an.

Die Spanier wurden ihrer Favoritenrolle erst nach der Pause gerecht. Im zweiten Viertel waren sie gegen bis dahin vor allem aus der Distanz sehr treffsichere Nordeuropäer noch mit bis zu 15 Punkten zurückgelegen. NBA-Profi Willy Hernangomez (New Orleans Pelicans) zeichnete mit 27 Zählern hauptverantwortlich für den Sieg seines Teams. Altstar Rudy Fernandez legte die Partie im Finish mit zwei Distanztreffern auf Eis. Bei Finnland stach zum Abschied einmal mehr Lauri Markkanen heraus, der bei den Cleveland Cavaliers und damit ebenfalls in der nordamerikanischen Profiliga sein Geld verdient. Er bilanzierte mit 28 Punkten und elf Rebounds.

Spanien trifft nun am Freitag auf den Gewinner des Krachers Deutschland gegen Griechenland. Aufwurf für das mit Spannung erwartete Duell in der ausverkauften Berliner EuroBasket Arena war um 20.30 Uhr. (APA, 13.9.2022)