Googles Strafe wird minimal reduziert. Foto: Reuters/Charles Platiau

Die Klage des US-Internetriesen Google gegen eine Milliarden-Strafe der EU-Kommission wegen illegaler Praktiken in Zusammenhang mit dem mobilen Betriebssystem Android hat zu einer geringen Senkung des Bußgelds geführt. Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg hat die Entscheidung der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 am Mittwoch bestätigt. Es senkte die Strafe aber leicht von 4,34 auf rund 4,1 Milliarden Euro. (Reuters, 14.9.22)

(Es handelt sich um eine Vorabmeldung, diese wird in Bälde ausgebaut)