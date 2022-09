Foto: Sony

Es waren nur 20 Minuten, in denen Sony in der Nacht auf Mittwoch neue Games präsentierte, aber so dicht gedrängtes und neues Material hat man vom Playstation-Konzern dieses Jahr selten gesehen.



Im Fokus standen vor allem Actionspiele und erste Projekte für Playstation VR2. Die neue VR-Brille will Sony ja bereits Anfang 2023 auf den Markt werfen, das heißt, passende Spiele sollten bis dahin fertig sein und die potenziellen Käufer wissen, worauf sie sich freuen dürfen.

Gott des Krieges

Am meisten ersehnt wird aktuell sicher "God of War: Ragnarök", das am 9. November erscheinen soll. Neben einem neuen Story-Trailer gab es die Ankündigung eines gebrandeten PS5-Controllers. Wer das Spiel ohne große Spoiler erleben will, darf den Trailer gerne überspringen. Es sind ja nur noch knapp zwei Monate bis zum Release.

PlayStation

Tekken 8

Nicht ganz überraschend war die Ankündigung von "Tekken 8", der Fortsetzung der bekannten Fighting-Serie. Nachdem Mitbewerber wie "Street Fighter", "Virtua Fighter" oder auch "King of Fighters" bereits Nachfolger versprochen haben, zieht nun auch die seit 1995 bestehende Kultserie von Namco nach, die sich ursprünglich in der Spielhalle und später vor allem auf Playstation-Konsolen einen guten Ruf erarbeiten konnte.

Rise of the Ronin

Kampfbetont geht es auch in dem neuen Action-Rollenspiel "Rise of the Ronin" zu. Entwickler Team Ninja überraschte mit einem sehr stimmungsvollen Video, das uns als Ronin in das späte 19. Jahrhundert versetzt, wo man neben viel Action auch eine umfangreiche Story erleben soll. Die offene Welt soll zahlreiche Entscheidungen ermöglichen, und auch technisch beeindruckt das Spiel schon jetzt. Seit sieben Jahren sitzen die Entwickler offenbar an "Rise of the Ronin". Ein Erscheinungsdatum wurde leider nicht verraten.

PlayStation

Like a Dragon: Ishin

Im Februar 2023 erwartet actionbegeisterte Spielerinnen und Spieler "Like a Dragon: Ishin", das ebenfalls ins Japan des 19. Jahrhunderts schickt und von den "Yakuza"-Entwicklern RGG produziert wird. Als Avatar im Spiel dient Sakamoto Ryoma, eine historische Figur dieser Zeit, die sich dem Ende der Smaruai-Ära stellen muss. Vier unterschiedliche Kampfstile, eine schicke Optik und eine interessante Story sollen Spieler unterhalten.

PlayStation

Trotz Chipkrise und anhaltender Engpässe bei der Playstation 5 will Sony offenbar Anfang 2023 sein Playstation-VR2-Headset veröffentlichen. Bisher weiß man allerdings wenig über mögliche Software, die die neue Hardware benötigen wird. Auf der State of Play wurden jetzt allerdings zumindest "Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge" und "Demeo" vorgestellt. Im Spiel mit der bekannten Science-Fiction-Lizenz darf man als Droidentechniker eine Bruchlandung überleben und dann auf einer neuen Welt in diverse Abenteuer gezogen werden. Spektakulär sieht das bis jetzt zwar nicht aus, aber mit spielerischer Abwechslung und netten Ideen könnte es zumindest ein interessanter Starttitel für die neue Hardware werden.



Mit "Demeo" kündigte Sony einen Tabletop-Dungeon-Crawler an, der alleine oder mit anderen erlebt werden kann. VR2 ist zwar keine Voraussetzung für das Spielerlebnis, Karten können dann allerdings aus der Ego-Perspektive gezogen werden, und gelegentlich fliegt man als Pfeil auf Gegner zu. Spielereien, aber das darf natürlich auch sein.

PlayStation

Rest vom Fest

Ansonsten wurde noch ein Trailer zum Sci-Fi-Shooter "Synduality" gezeigt, von dem man sicher noch hören wird. Das verschobene "Hogwarts Legacy" durfte Zuseherinnen noch einmal in Erinnerung gerufen werden, und mit "Pacific Drive" kommt ein sehr stimmungsvolles Driving-Survival-Adventure auf PS5-Spieler zu. Erscheinen wird der Titel irgendwann 2023 – eigentlich wie die meisten der gezeigten Spiele.

PlayStation

Fazit

Sony Playstation hatte mit "Horizon" und "Gran Turismo" einen starken Jahresbeginn, mit "Stray" einen überraschenden Sommerhit, und mit "God of War" verabschiedet man sich mit einem lauten Kracher aus dem Jahr 2022. Ein solches Feuerwerk an großen Namen scheint es 2023 zwar nicht zu geben, aber offenbar werden einige spannende, auch lange in Entwicklung befindliche Titel im kommenden Jahr fertig. Einzig an der VR-Front wird Sony noch ein wenig mehr zeigen müssen, um in Zeiten wie diesen für wachsende Vorfreude sorgen zu können. (aam, 14.9.2022)