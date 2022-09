Angesichts ständiger medialer Hiobsbotschaften boomt leichte Unterhaltung mehr denn je. Welche Serie schauen Sie am liebsten, wenn Sie so richtig lachen möchten?

Ein Pflichttermin für Serienfans: Am Montag fand die 74. Emmy-Verleihung statt. Bei den Preisträgern vorne mit dabei war die Comedy-Serie "Ted Lasso" – mit 20 Nominierungen (wie bereits im Vorjahr) und letztlich Siegen in vier Kategorien, darunter "herausragendste Comedy-Serie" sowie "bester Haupt- und Nebendarsteller". Wer die Serie noch nicht kennt, dessen Neugier ist spätestens nach solchen Auszeichnungen wohl geweckt – man geht nicht fehl, bei einer derart positiv rezipierten Serie auf beste Unterhaltung zu hoffen.

Worum geht es bei "Ted Lasso"?

Das Erfolgsrezept der Serie ist ein klassisches "Fish out of Water"-Setting: Der Protagonist ist ein US-Coach, der bislang American-Football-Teams trainierte – und nun nach England kommt, um sich eines vom Pech verfolgten, aber höchst beliebten Fußballteams anzunehmen. Dass der schrullige und stets positive neue Trainer von dieser Sportart selbst ungefähr ebenso wenig Ahnung hat wie vom britischen "Way of Life", sorgt dabei für jede Menge Lacher. Insgesamt ist die Serie der Kritik zufolge kein plumper Klamauk, sondern vielmehr höchst clever in Machart und Story, voller liebenswerter Charaktere und hochkarätig besetzt.

"Ted Lasso": nicht umsonst eine der beliebtesten Comedy-Serien. Foto: Colin Hutton/Apple TV+ via AP

Warum Comedy-Serien so populär sind

Serien wie diese versprechen Spaß am laufenden Band, ohne sich mit allzu komplexen Handlungsverläufen oder allzu ernsten Thematiken herumschlagen zu müssen – aber zugleich ohne seicht zu sein. Vielen Menschen sind Comedy-Serien grundsätzlich oder zwischendurch höchst willkommen – gibt es doch im Alltag zwischen Stress im Job, Herausforderungen in der Familie und einem unheilschwangeren Herbst zwischen Teuerungen, Energiekrise und Corona-Sorgen ohnehin eher wenig zu lachen.

Die Liste an Serien, die da Abhilfe beziehungsweise Ablenkung schaffen können, ist denkbar lang, das Genre boomt seit Jahrzehnten. Klassiker gab es da im Laufe der Jahre viele: Ob man eher bei "Friends", "Scrubs", oder "How I met your Mother" lachte oder "Alf", "King of Queens" oder "Roseanne" präferierte, war und ist letztlich Geschmackssache. Und auch an neueren Comedy-Serien mit großer Fangemeinde herrscht kein Mangel – wie etwa "Brooklyn Nine-Nine", "Superstore" und "Modern Family", um nur einige zu nennen.

Was sind Ihre Favoriten?

Bei welchen Comedy-Serien können Sie so richtig lachen und entspannen? Welche finden Sie eher halblustig – und warum? Wie anspruchsvoll muss der Humor in einer Serie für Sie sein? Und was macht Ihrer Meinung nach eine gelungene Comedy-Serie aus? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 15.9.2022)