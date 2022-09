Die Bayern kamen in der Bundesliga zuletzt nur zu drei Unentschieden, in der Königsklasse zeigten sie sich dank eines Leistungsschubs nach der Pause aber wieder von der besseren Seite. "International zeigt die Mannschaft, was in ihr steckt", lobte Bayern-Chef Oliver Kahn. Leroy Sané erklärte die Abwehr um Torhüter Manuel Neuer und das "überragende" Innenverteidiger-Duo Dayot Upamecano und Lucas Hernández zum Schlüssel für den Erfolg. "Wir Offensive müssen Dankeschön sagen an unsere Defensive", sagte der Angreifer, der nach dem Kopfballtor von Hernández (50.) mit dem 2:0 den entscheidenden Doppelschlag perfekt machte (54.). ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer war da nicht mehr auf dem Platz, er wurde in der Pause ausgetauscht.