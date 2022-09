Ein 59-jähriger Soldat wollte zunächst in Bangkok fliehen, stellte sich später aber den Behörden

Der Tatort in Bangkok. Foto: APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Bangkok – In einer Militäreinrichtung im Norden der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat ein Soldat zwei Menschen getötet und einen weiteren verletzt. Nach Polizeiangaben versuchte der 59-jährige Schütze nach der Tat am Mittwoch, vom Tatort zu fliehen, stellte sich aber später den Behörden. Das Tatmotiv müsse noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach Armeeangaben schoss der Soldat, ein Angestellter der Königlichen thailändischen Armee-Hochschule, gegen 8.45 Uhr Ortszeit in einem großen Gebäudekomplex der Armee auf drei andere Soldaten. Bei den Todesopfern handelte es sich demnach um zwei Hauptfeldwebel. Der dritte Soldat sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Armee mit. Die Armee sprach den Angehörigen der verstorbenen Soldaten und des Verwundeten ihr Mitgefühl aus und bezeichnete den Vorfall als "unerwartet".

Bei einem Amoklauf im Jahr 2020 hatte ein thailändischer Soldat im Nordosten des Landes insgesamt 29 Menschen getötet und rund 40 weitere verletzt. Er erschoss unter anderem drei Menschen in einer Kaserne, danach stahl er ein Armeefahrzeug und Waffen und fuhr in die Innenstadt von Nakhon Ratchasima. Dort tötete er in einem Einkaufszentrum weitere Menschen. (APA, 14.9.2022)