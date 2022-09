Am 27. September gibt es für Artemis ein Zeitfenster von 70 Minuten für den dritten Startversuch. APA / AFP / CHANDAN KHANNA

Vielleicht klappt es ja beim dritten Versuch: Während der erste Start der Artemis-I-Rakete, die eine unbemannte Orion-Kapsel zum Mond bringen soll, wegen eines Triebwerksproblems abgebrochen wurde, endete der zweite Versuch am 3. September vorzeitig, nachdem das Artemis-I-Team ein Wasserstoffleck entdeckt hatte, das die Ingenieure nicht beheben konnten. Nun gibt es einen neuen Termin: Laut Nasa-Plänen, die kürzlich verlautbart wurden, soll der Start nun am 27. September erfolgen.

Wenn alles klappt, wird die US-Raumfahrtbehörde Nasa versuchen, die Rakete an diesem Tag ab 17.37 Uhr zu starten. Dieses Zeitfenster schließt sich nach 70 Minuten. Der Starttermin liegt zwischen zwei anderen wichtigen Weltraumereignissen: Am 26. September wird die Nasa im Rahmen ihrer Mission Double Asteroid Redirect (Dart) ein Raumschiff auf einen Asteroiden aufschlagen lassen, und am 3. Oktober werden Nasa- und Space-X-Crews zur Internationalen Raumstation fliegen.

Ursprünglich hatte die Behörde erwogen, den Start bereits am 23. September zu wiederholen, sich aber nach "sorgfältiger Abwägung mehrerer logistischer Aspekte" für ein späteres Datum entschieden. Sollte der 27. September nicht klappen, ist ein Ersatztermin für den 2. Oktober vorgesehen.

Umfangreiche Vorbereitungen

Um sicherzustellen, dass die Dinge beim dritten Mal reibungslos ablaufen, trifft die Nasa einige Vorbereitungen. Das Artemis-I-Team hat die Arbeiten an dem Wasserstoffleck bereits abgeschlossen. Dabei wurden die Dichtungen rund um das Schnellkupplungssystem ausgetauscht, das dazu beiträgt, den eiskalten flüssigen Wasserstoff in die Rakete zu leiten. Für den 21. September ist ein Test geplant, um zu prüfen, ob die Schnellkupplung unter den für den Start erforderlichen Bedingungen hält.

Es stellt sich auch die Frage, ob die Nasa die Batterien des Flugabbruchsystems der Rakete testen muss, mit dem die Space Force die Rakete zerstören kann, wenn während des Flugs etwas schiefgeht. Letztendlich muss die Space Force entscheiden, ob die Nasa ohne Tests weitermachen kann oder nicht. Der Nasa wurde bereits ein Aufschub gewährt, um die Zertifizierung der Rakete von 20 auf 25 Tage zu verlängern.

Wissenschaftschef Zurbuchen wird Nasa verlassen

Am Dienstag gab die Nasa zudem bekannt, dass Thomas Zurbuchen, ihr Wissenschaftschef, Ende des Jahres zurücktreten wird. Der schweizerisch-amerikanische Astrophysiker ist seit 2016 Leiter des Nasa-Direktorats für wissenschaftliche Missionen und leitete die rund 100 Missionen der Behörde seit dieser Zeit, darunter den erfolgreichen Einsatz des James-Webb-Weltraumteleskops und des Mars-Rovers Perseverance.

Zurbruchen hatte seinen geplanten Rücktritt in einem Memo an die Nasa-Mitarbeiter am Dienstag angekündigt und auch via Twitter bekannt gemacht:

"Dies ist eine schwierige Entscheidung für mich, aber ich glaube, es ist Zeit für einen Neuanfang – für die Direktion und für mich", schrieb Zurbuchen. Sein geplanter Abgang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nasa sich darauf konzentriert, Astronauten im Rahmen ihres milliardenschweren Artemis-Programms, das 2019 begann, zurück zum Mond und schließlich zum Mars zu schicken.

Zurbuchen spielte auch eine entscheidende Rolle bei den ersten bekannten Bemühungen der Nasa, unidentifizierte Luftphänomene zu untersuchen, indem er ein Team von zivilen Wissenschaftern zusammenstellte, um ein Pentagon-Programm bei der Verfolgung und Entdeckung mysteriöser Objekte am Himmel zu unterstützen. (red, tasch, 14.9.2022)