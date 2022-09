Kanzler, Medienministerin, ORF-General hören auf die Privatsender – hier jedenfalls: Karl Nehammer, Susanne Raab und Roland Weißmann lauschen beim VÖP-Heurigen am Dienstagabend dem Obmann des Privatsenderverbands VÖP Christian Stögmüller. In der Mitte: Philipp Graf, Geschäftsführer der Bundessparte Info und Consulting in der Wirtschaftskammer.