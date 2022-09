Thai-Bar für Food und Drinks



Die Köpfe hinter der Mamamon Thai Eatery haben auf der Lerchenfelder Straße 104 im achten Bezirk eine Thai-Häppchen-Naturwein-und-Cocktail-Bar aufgemacht. Das alles firmiert unter dem Namen Sip Song, was Thai ist und "zwölf" bedeutet, und ist mehr Bar als Restaurant. Zum Essen gibt es hausgemachte Hummerchips, Beef "Thaitare" und knusprigen Reissalat, zum Trinken stehen ein spezieller Martini mit Thai-Tee und Shiso-Wodka auf der Karte.

Einkehren neben der Mahü



Apropos Bar, Cocktails und Naturweine: In der Pfauengasse 8, ums Eck bei der Mahü, wird in der Drogerie ausgeschenkt. Die Bar hat man im Stil der 60er- und 70er-Jahre hergerichtet, vorher war ein Grieche in den Räumlichkeiten zu finden. Wein gibt es unter anderem vom Mantlerhof oder Mike Nährer, Spritzer, Berliner Luft und Espresso Martini gehören zum klassischen Getränkeangebot.



Haubenkoch-Epizentrum

Der Kursalon Hübner im Wiener Stadtpark wird am 17. und 18. September zum Epizentrum der gehobenen Gastronomie: Bei der Gault-Millau-Genussmesse kochen 100 der besten Köche und Köchinnen des Landes auf. Neben Schmankerln gibt es, Sie haben es schon geahnt, Naturwein von heimischen Winzerinnen und Winzern. Der Tagespass startet bei 179 Euro.

Foto: Philipp Lipiarski

Döner im siebten Bezirk



In der Neubaugasse tut sich ja immer viel, jetzt mischt ein neuer Döner-Laden das Grätzel auf. Kebab kreativ servieren will man. Also gibt's die Fleischfetzen nicht nur im Fladen, sondern auch als Bowl oder im Burrito, was doch eigentlich eh ein Dürum ist, oder? Es passt jedenfalls zur Gegend.

Design Week goes Foodie



Am 16. September startet die Vienna Design Week. Im Zuge dessen tut sich das Team des Restaurants Kommod mit dem Designerbüro Kim+Heep zusammen, und sie bespielen gemeinsam die Festivalzentrale auf der Gstätt'n (6., Mollardgasse 50) mit einem Mix aus Würstelstand und koreanischem Streetfood. Dafür hat man extra einen kleinen Kiosk entworfen. Von 16. bis 25. September kann man sich durch Gimbap, eine koreanische Bosna, und Eingelegtes nach Wiener und koreanischer Tradition probieren. Was gibt es zu trinken? Klar, Naturwein. (rec, 17.9.2022)