Endlich: 2023 soll die langersehnte Fortsetzung zu "Breath of the Wild" erscheinen. Foto: Nintendo

Am Dienstag hat Nintendo in einer seiner regelmäßig abgehaltenen Videopräsentationen, auch Nintendo Direct genannt, zahlreiche Neuheiten präsentiert. Unter zahlreichen spannenden Titeln stach vor allem die Fortsetzung von "Zelda: Breath of the Wild" hervor, die bereits im Mai 2023 erscheinen soll.



Tears of Kingdom

Seit Jahren angekündigt, folgt am 12. Mai laut Nintendo die Fortsetzung zu "Zelda: Breath of the Wild". In "Tears of Kingdom" schlüpft man erneut in die Rolle von Link und erkundet eine düstere 3D-Welt. Der Trailer ist nett, verrät bis auf ein neues Fluggerät aber wenig über das Spiel. Anfang 2023 wird Nintendo hoffentlich mehr preisgeben.

Fire Emblem Engage

Bereits am 20. Jänner erscheint "Fire Emblem Engage". Die Rundenstrategie-Kämpfe werden auch in diesem Teil fortgesetzt, wie immer eingerahmt durch zahlreiche persönliche und strategische Geschichtsentwicklungen. Erneut scheinen Beziehungen zwischen Charakteren auch für Kämpfe wichtig zu sein, der optische Stil des Spiels bleibt der Marke ebenfalls treu.

Goldeneye

Einer der kultigsten N64-Titel aller Zeiten ist mit Sicherheit "Goldeneye 007". Der Klassiker wird laut Nintendo in den nächsten Wochen im Nintendo Switch Online Store erscheinen. Wer für den Onlineservice zahlt, darf auch mit weiteren älteren Games dieser Ära rechnen, etwa "Excitebike 64", "Mario Party 1–3" und "Pilotwings 64".

Pikmin, Octopath Traveler und Bayonetta

Fans der Plattform freuen sich mit Sicherheit über zwei weitere Ankündigungen. Mit "Octopath Traveler 2" wird die erfolgreich eingeführte Rollenspiel-Marke am 24. Februar fortgeführt. Der Grafikstil wurde noch einmal etwas schicker gestaltet, und diesmal sollen Tag- und Nachtwechsel auf bestimmte Missionen mehr Auswirkungen haben.

Noch ohne genaues Datum wurde "Pikmin 4" verkündet. Viel mehr als ein kurzer Teaser zur Wusel-Fortsetzung wurde leider nicht gezeigt. Der Titel wird also wohl eher Ende des kommenden Jahres erscheinen.

Für Aufsehen sorgte auch die Fortsetzung der Actionserie "Bayonetta". Den dritten Teil, der Ende Oktober exklusiv für die Switch erscheinen wird, präsentierte man optisch ansprechend in einem neuen Trailer.

Mehr, mehr, mehr

Rund 40 Spiele und Ankündigungen stopfte der japanische Software- und Hardwareentwickler in rund 30 Minuten Präsentation. Egal ob Umsetzungen – der Koop-Hit "It Takes Two" erscheint beispielsweise bereits am 4. November für die Switch –, das Versprechen von Klassikern wie "Front Mission 1–3" oder auch diverse Erweiterungen, unter anderem für "Xenoblade Chronicles 3" oder "Mario Strikers": Es war wie ein Feuerwerk an Informationen.

Wirklich viele neue Titel waren es am Ende dann aber doch nicht. Dafür erscheinen viele davon bereits in den nächsten sechs Monaten. Bekennende Nintendo-Fans haben bei diesem breiten Angebot mit Sicherheit eine lange Wunschliste zusammenstellen können, große Überraschungen für potenzielle Neukäufer der Nintendo-Hardware blieben aber aus. (aam, 14.9.2022)