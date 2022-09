Musiker produzieren den Kampagnensong und sind auch die Hauptdarsteller in den neuen Werbespots

Foto: screenshot youtube

Bosch setzt seine Markenkampagne #LikeABosch mit den Rappern der Fantastischen Vier fort, die Musiker produzieren den Kampagnensong neu mit selbst verfassten Lyrics und sind auch die Hauptdarsteller in den neuen Werbespots. Die Kampagne "Lebe fantastisch #LikeABosch", ausgerichtet auf die DACH-Region, startet in Österreich am 15. September 2022 und läuft bis Jahresende.

Bosch Home

Die Regie übernahm Lars Timmermann, mit dem Die Fantastischen Vier schon für das Musikvideo ihrer Single "Zusammen" gearbeitet haben. An der Kampagne mitgearbeitet haben Kreativagentur Jung von Matt, die Produktionsfirma CZAR sowie seitens der Band Radar Media. Beteiligt sind darüber hinaus die Agenturen MediaCom, Lemundo, segmenta communications, Lucky7even und der Verlag falkemedia. In Österreich sind zusätzlich die Agenturen Wavemaker, iProspect und Virtual Identity mitverantwortlich für die Ausspielung der Kampagne. (red, 14.9.2022)