Die Executive-Search-Profis Gabriele Gradnitzer (links) und Sandra Schrögenauer übernehmen die Führung der Personalberatung Amrop in Wien.

Foto: Amrop GmbH/Nuno Felipe Oliveira Der bisherige Branchendoyen Günther Tengel wechselt in die International-Senior-Advisor-Rolle. Foto: Jenewein

Das globale Personalberatungsunternehmen Amrop hat in Wien künftig zwei neue Gesichter: Gabriele Gradnitzer (50) und Sandra Schrögenauer (39) übernehmen die internationale Marke in Österreich. Somit kehren die vormals langjährigen Amrop-Führungskräfte ins Unternehmen zurück, nunmehr in der Eigentümerrolle.

Die beiden Branchenexpertinnen mit insgesamt 40 Jahren Erfahrung in Executive Search und Leadership Advisory firmieren dafür mit eigenem Unternehmen unter dem Namen der globalen Marke: Die Amrop GmbH startet ab sofort an der Adresse Karlsplatz 1 im 1. Bezirk in Wien und bietet Executive Search und Leadership Services mit Fokus auf Top- und Middle-Management-Funktionen. Der bisherige Branchendoyen Günther Tengel (66) wechselt in die International-Senior-Advisor-Rolle, wird den Markenübergang begleiten und steht dabei langjährigen Stammklienten noch für ausgewählte Mandate zur Verfügung.

Die beiden neuen Amrop-Managing-Partnerinnen haben langjährige lokale wie internationale Markterfahrung. Zu ihren Klienten gehören sowohl internationale Konzerne als auch mittelständische, eigentümergeführte Unternehmen und Privatstiftungen. Amrop zählt zu den weltweit führenden Executive-Search- und Leadership-Beratungen mit 64 Büros in 51 Ländern. (red, 14.9.2022)