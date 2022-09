Welcher Vitamin-Cocktail am besten vor Demenz schützen konnte, ist noch nicht klar. Dafür benötigt es noch weitere Studien. Foto: Pexels

In Drogerien oder Apotheken gibt es Vitaminpräparate in allen möglichen Formen und Zusammensetzungen. Ihnen wird eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den Körper nachgesagt. Studien, die das beweisen, fehlen jedoch häufig. Forschungsergebnisse eines Teams der Wake Forest University School of Medicine in North Carolina zeigen jetzt hingegen, dass die tägliche Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln die kognitiven Fähigkeiten älterer Personen verbessern könnten. Die Ergebnisse wurden kürzlich im Journal "Alzheimer’s & Dementia" veröffentlicht.

Laut Demenzbericht leben in Österreich derzeit 140.000 Menschen mit Demenz. Bei zwei Drittel davon, also bei 93.000 Patienten, gilt die Alzheimer-Erkrankung als Ursache. Und die Prognosen sehen nicht gerade gut aus. Bis zum Jahr 2050 könnten schätzungsweise bereits 260.000 Menschen allein in Österreich an Demenz leiden. "Es besteht ein dringender Bedarf an sicheren und erschwinglichen Interventionen, um die kognitiven Fähigkeiten älterer Erwachsener vor dem Verfall zu schützen", sagt Laura D. Baker, Professorin für Gerontologie und Co-Studienleiterin.

Kakaoextrakte lieferten keine Erfolge

An der Studie nahmen drei Jahre lang mehr als 2.200 Menschen im Durchschnittsalter von 73 Jahren teil. Eine Gruppe von ihnen bekam ein Multivitaminpräparat, eine andere ein Placebo, und eine dritte Gruppe erhielt ein Nahrungsergänzungsmittel mit Kakaoextrakten. Diese sind reich an sogenannten Flavanolen. Dabei handelt es sich um sekundäre Pflanzenstoffe der Kakaobohne, die zur Gruppe der Polyphenole gehören. Ihnen wird eine blutdrucksenkende und verbessernde Wirkung der Gefäßfunktionen nachgesagt. In vorangegangenen Forschungen gab es bereits Hinweise darauf, dass diese Pflanzenstoffe ebenso eine positive Wirkung auf kognitive Fähigkeiten haben könnten.

Drei Jahre lang absolvierten die Teilnehmenden telefonische Tests, um das Gedächtnis und andere kognitive Fähigkeiten zu bewerten. Das Ergebnis: Bei der Gruppe, deren Teilnehmer täglich Kakao-Extrakte zu sich nahm, konnte keine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten festgestellt werden – bei der Gruppe mit täglicher Einnahme von Multivitaminpräparaten hingegen schon. "Unsere Studie zeigt, dass, obwohl Kakaoextrakt die Kognition nicht beeinflusste, die tägliche Multivitamin-Mineral-Ergänzung zu einer statistisch signifikanten Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten führte", erklärt Baker. "Das ist der erste Beweis für einen kognitiven Nutzen in einer großen längerfristigen Studie zur Multivitaminsupplementierung bei älteren Erwachsenen."

Weitere Studien nötig



Auf Basis der Studienergebnisse schätzen die Expertinnen und Experten, dass drei Jahre lange regelmäßige Einnahme von Multivitaminpräparaten zu einer Verlangsamung des kognitiven Verfalls um 60 Prozent führen könnte. Dabei waren die Vorteile bei Teilnehmern mit signifikanten Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgeprägter. Das sei eine wichtige Erkenntnis, da diese Personen bereits einem erhöhten Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und Verschlechterungen ausgesetzt sind.

Es sei aber noch zu früh, um eine tägliche Multivitamin-Nahrungsergänzung, die einen kognitiven Verfall verhindern könnte, zu empfehlen. Und die Studienleiterin ergänzt: "Wir müssen noch daran arbeiten, besser zu verstehen, warum verschiedene Vitamine die Kognition bei älteren Erwachsenen fördern könnten." (jaa, 15.09.2022)