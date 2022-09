Für alle Personen ab 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in Österreich ist es kostenlos möglich, sich einmal jährlich einem Gesundheitscheck zu unterziehen. Ob bei Hausärztin oder Hausarzt oder in ärztlichen Zentren – die Vorsorge- oder Gesundenuntersuchung wird vielerorts angeboten und soll vorwiegend dazu dienen, Krankheiten und potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Wann war Ihre letzte Vorsorgeuntersuchung? Foto: Pornpak Khunatorn Getty Images/iStockphoto

In zwei Terminen – der erste dient meist der Blutabnahme und Harnanalyse, beim zweiten werden die Ergebnisse ausführlich besprochen und weitere Untersuchungen vorgenommen – soll abgeklärt werden, wie es einem körperlich, aber auch psychisch geht. Dadurch können weitere Behandlungsschritte eingeleitet und somit Schlimmeres verhindert werden – denn vielfach gehen Menschen erst dann zur Ärztin oder zum Arzt, wenn sie bereits mit Erkrankungen und Problemen zu kämpfen haben. So dient der jährliche Gesundheitscheck, der 1974 eingeführt wurde, unter anderem der Früherkennung von Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-, Krebs- oder Stoffwechselerkrankungen. Je nach Alter und individueller sowie familiärer Krankengeschichte sollte man darüber hinaus weitere regelmäßige Untersuchungen in Anspruch nehmen.

Wie ist das bei Ihnen?

Nehmen Sie das Angebot der jährlichen Vorsorgeuntersuchung wahr? Konnten Sie dadurch Krankheiten frühzeitig erkennen? Sind Sie gesundheitlich vorbelastet und fühlen sich durch den regelmäßigen Gesundheitscheck beruhigt? Aus welchen Gründen haben Sie das noch nie gemacht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 22.9.2022)