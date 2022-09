Wien – Welche Medien lesen, schauen und hören die Wienerinnen und Wiener? Welche Themen interessieren sie? Mit der Mediendiskursstudie Wien erhebt die Stadt Wien regelmäßig Themeninteressen, Mediennutzung und Informationsverhalten. Das Internet ist weiterhin die wichtigste Informationsquelle, ergibt die aktuelle Ifes-Studie.



Online bescheinigt diese neue Mediendiskursstudie dem STANDARD den ersten Platz unter den Zeitungsplattformen hinter ORF.at. Knapp ein Drittel gibt an, ORF.at mindestens mehrmals pro Woche zu nutzen (32 Prozent), 21 Prozent nutzen das Online-Angebot des STANDARD mehrmals pro Woche, 17 Prozent jenes von krone.at. Täglich oder fast täglich nutzen 33 Prozent das Angebot von ORF.at und 19 Prozent derStandard.at.

Gegenüber dem Vorjahr konnten Tageszeitungen wieder deutlich zulegen, zeigen die aktuellen Ergebnisse der Studie. Im Vergleich zur Mediendiskursstudie 2021 steigt 2022 der Anteil der täglichen Zeitungsleserinnen und -leser von 39 auf 44 Prozent.

"Heute" vor "Krone"

In Print reiht sie den STANDARD nach dem Boulevard, vor "Kurier" und "Presse". Am häufigsten kommt die Wiener Bevölkerung mit der Tageszeitung "Heute" in Berührung, 31 Prozent konsumieren dieses Blatt zumindest mehrmals pro Woche. 28 Prozent greifen zur "Kronen Zeitung", dahinter folgen "Österreich/OE24" mit 25 Prozent und DER STANDARD mit 21 Prozent. Dahinter liegen mit 17 Prozent der "Kurier", die "Presse mit 13 Prozent und die "Wiener Zeitung" mit sechs Prozent.

42 Prozent der Wienerinnen und Wiener sehen zumindest mehrmals pro Woche ORF 2, ORF 1 nutzen 38 Prozent häufig. Rund ein Fünftel (21 Prozent) gibt an, regelmäßig Sendungen auf ORF 3 zu sehen. Servus TV und Puls 4 liegen bei 22 und 21 Prozent, gefolgt von deutschen Privat-TV-Sendern.

27 Prozent der Wienerinnen und Wiener hören mehrmals pro Woche Ö3, 22 Prozent Radio Wien und 17 Prozent laut der Studie den ORF-Kultursender Ö1. Die am häufigsten genutzten Privatsender sind Kronehit mit 14 Prozent und 88.6 – Der Musiksender mit elf Prozent.

Am meisten interessieren sich die Wienerinnen und Wiener für die Themen Gesundheit, Nahversorgung, Energie und Wasser sowie öffentliche Sicherheit. (red, 14.9.2022)