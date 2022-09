Sucht ihre Schwester unter kurdischen Kämpfern im Irak: Almila Bağrıaçık als Soldatin in "Im Feuer – Zwei Schwestern", Arte, 22.35 Uhr. Foto: Pallas Film

19.40 REPORTAGE

Re: Mikroplastik auf der Spur – Die Jäger der unsichtbaren Teilchen Mikroplastik findet sich im Schnee auf Berggipfeln ebenso wie im Wasser unserer Flüsse. Die Reportage begleitet Forschende auf der Suche nach seinen Quellen und zeigt auch die Gefahren auf. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Talent oder Training? Die Wissenschaft vom Erfolg Was ist der Schlüssel zu maximalem Erfolg im Sport, beim Schach, beim Gesang oder beim Tanz? Die Wissenschaft geht daran, nach und nach das Muster hinter Spitzenleistungen zu entschlüsseln. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema KI und der Spieltrieb. Bis 22.00, 3sat

20.15 KRIMISERIE

Lauchhammer – Tod in der Lausitz (4–6/6) (D 2021, Till Franzen) Kommissarin Annalena Gottknecht (Odine Johne) und Kommissar Maik Briegand (Mišel Matičević) ermitteln wegen einer Frauenleiche an einem See im Braunkohlerevier der Lausitz. Arte zeigt die restlichen drei Folgen an einem Abend. Bis 22.35, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Kampf um Windstrom Geht es nach der Regierung, sollen in den nächsten Jahren in Österreich hunderte neue Wind räder gebaut werden. Doch der Widerstand dagegen wächst. Am Schauplatz-Reporterin Beate Haselmayer war quer durch Österreich unterwegs und hat mit Gegnern und Befürwortern gesprochen. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind: Ruf nach Hilfe – Schon wieder Geld für Betriebe? / Fracking oder frieren – Umstrittene Gas-Fördermethode ist wieder im Gespräch. / Schutzwälder in Gefahr – Klimakrise fordert teure Maßnahmen in den Bergen Bis 23.05, ORF 2

22.35 DRAMA

Im Feuer – Zwei Schwestern (D 2020, Daphne Charizani) Rojda (Almila Bağrıaçık) ist eine Bundeswehrsoldatin mit kurdisch-irakischen Wurzeln. Als sie erfährt, dass ihre Schwester Dilan (Gonca de Haas) im Irak geblieben ist, um im kurdischen Untergrund zu kämpfen, lässt sie sich in ihre alte Heimatstadt versetzen, um Dilan zu suchen. Regisseurin Daphne Charizani wuchs in Deutschland und Griechenland auf und zeigt ihre Figuren im Spannungsfeld von Vertreibung und Identität. Bis 0.05, Arte

23.05 TALK

Stöckl Sängerin Stefanie Werger, Krimiautor Bernhard Aichner, Ex-Fußballerin Viktoria Schnaderbeck und ZiB-Moderatorin Rosa Lyon sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.45 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Wankendes Russland – Was kostet der Krieg? Über den Krieg in der Ukraine diskutiert Michael Fleischhacker u. a. mit der Schauspielerin Uschi Glas, dem ehemaligen SPÖ-Politiker Josef Cap, der Politologin Doris Wydra und dem Unternehmer Sepp Schellhorn. Bis 0.55, Servus TV