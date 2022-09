In dem beliebten Urlaubsgebiet in der Nähe von Boston versucht man, ein sicheres Zusammenleben von Mensch und Hai zu ermöglichen

Im Gastblog schreibt die New Yorkerin Stella Schuhmacher über Veränderungen im Umgang mit dem größten Raubfisch der Welt.

“Great white sharks hunt seals in shallow waters at this beach. People have been seriously injured and killed by white sharks along this coastline.” Diese Warnung vor Weißen Haien, die in seichten Gewässern in Küstennähe Robben jagen, steht auf den Schildern entlang der Strandzugänge zur National Seashore auf Cape Cod. Darunter ein beeindruckendes Foto eines Weißen Haies und die Aufforderung, sich vor dem Schwimmen über die Risiken zu informieren: “Know your risks before you enter these waters.” Eine Notfallsnummer ist auch gleich angegeben. Weiters wird darauf hingewiesen, sich die App Sharktivity herunterzuladen, die über den Aufenthaltsort von Weißen Haien informiert. Bei manchen Strandzugängen sind Erste-Hilfe-Kits mit Materialien zum Stillen von Blutungen nach einer Bisswunde aufgestellt. Lila Fahnen mit einem Weißen Hai wehen über dem Strand und den Hochsitzen der Lifeguards.

Eine Haiwarnung am Strand von Cape Cod. Stella Schuhmacher

Cape Cod ist ein Naturparadies mit weiten, 40 Meilen langen Sandstränden, ausufernden Dünenlandschaften und geschützten Küstenwäldern. Zahlreiche New Yorker verbringen die Sommer auf dem bei Boston gelegenen Kap, das innerhalb von circa 4 Autostunden von New York aus erreichbar ist. Whalewatching ist eine beliebte Attraktion. Wale stoppen während ihrer Migration von ihren Fortpflanzungsgebieten in der Karibik in die kühlen Gewässer im Nordatlantik am äußeren Ende von Cape Cod, um die reichlich vorhandene Nahrung aufzunehmen und sich für die Weiterreise zu stärken. Unzählige Robben schaukeln gemächlich in den Wellen, oft nur einen Meter vom Strand entfernt. Neugierig heben sie ihre Köpfe aus dem Wasser oder wälzen sich im Sand.

Erfolgreicher Artenschutz

Weiße Haie gelten seit 1997 in den meisten amerikanischen Bundesgewässern und seit 2005 in den Gewässern des Bundesstaates Massachusetts, in dem Cape Cod liegt, als geschützt. Bis dahin wurden Weiße Haie gejagt und waren als Trophäen unter Freizeitfischern begehrt. Sichtungen und Fänge von Weißen Haien haben in den letzten zehn Jahren im Nordwestatlantik stark zugenommen, was auf eine gewisse Erholung der Haipopulation hindeutet.

CBS Boston

Die zunehmende Präsenz von Weißen Haien in der Nähe der Küste vor Cape Cod wurde mit einem Anstieg der dortigen Robbenpopulationen in Verbindung gebracht. Diese stehen seit dem Marine Mammal Protection Act von 1972 unter Schutz und werden bevorzugt im flachen Wasser in Ufernähe von Weissen Haien gejagt. Angriffe von Haien auf Menschen sind selten. Es kam in den letzten zehn Jahren vor Cape Cod zu vier Haiangriffen auf Menschen. Im September 2018 verlief ein Angriff tödlich. Eine Studie, die letztes Jahr in der Zeitschrift Wildlife Research veröffentlicht wurde, ergab, dass die Tiere fast die Hälfte ihrer Zeit in Tiefen von 15 Fuß (4,6 Meter) oder weniger verbrachten. „Bis jetzt wussten wir nicht, wie viel Zeit sie in flachem Wasser in der Nähe der Küste verbrachten", sagte Hauptautorin Megan Winton, Forscherin bei der Atlantic White Shark Conservancy.

Lila Fahne mit Weissem Hai. Wenn die Fahne weht, befinden sich Haie in Küstennähe. Foto: Stella Schuhmacher

Atlantic White Shark Conservancy: Forschung, Aufklärung und öffentliche Sicherheit

Die Atlantic White Shark Conservancy bietet auf ihrer Website umfassende Informationen über weiße Haie im Nordwestatlantik an. Auf Cape Cod können sich Besucher in zwei neuen Family-Fun Shark Centers in den Orten Chatham und Provincetown über Weisse Haie und die neuesten Forschungsergebnisse informieren. In den Broschüren „Be Shark Smart“ werden Regeln aufgelistet, wie man sich beim Schwimmen, beim Sichten eines Hais oder im Falle eines Haibisses verhalten soll. Ein „Stop the Bleed“Training wird für Interessierte angeboten, um im Notfall helfen zu können. Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden auf dem Kap und auf vorgelagerten Inseln, der Cape Cod National Seashore, der Atlantic White Shark Conservancy und der Massachusetts Division of Marine Fisheries ist eng.

Family-fun Center in Chatham. Foto: Stella Schuhmacher

Sharktivity App

Mit regelmäßigem Pington informiert die Smartphone-App Sharktivity, wo sich gerade entlang der Küste ein Hai aufhält. Diese App wurde entwickelt, um das Bewusstsein für die Strandnähe von Weißen Haien zu schärfen. Forscher und Forscherinnen, Sicherheitsbeamte sowie Userinnen und User können Haisichtungen melden und Fotos zur Bestätigung hochladen. Auch die Daten von Haien mit akustischen "Tags" und "Smart Position and Temperature Tags" (SPOT) sind in der App verfügbar. Eine Haiortung von Privatpersonen, die über Sharktivity eingereicht wird, wird vom New England Aquarium verifiziert, bevor sie veröffentlicht wird.

Sharktivity App: Weisse Haie, die im letzten Monat vor Cape Cod gesichtet wurden. Foto: Stella Schuhmacher

Das blaue Symbol mit der Haiflosse zeigt zum Beispiel eine bestätigte Sichtung eines Weißen Haies an. Ein gelbes oder lila Empfängersymbol informiert in Echtzeit über einen Hai, der mit einem akustischen "Tag" markiert ist und von einem vor der Küste im Wasser stationierten Empfänger erfasst wurde. Ein grünes Symbol markiert einen Ort, an dem die Rückenflosse eines Hais die Oberfläche durchbricht und das Signal an Überkopfsatelliten übertragen wird.

Wie werden weiße Haie markiert?

Bei der Anbringung von "Tags" auf Weißen Haien werden von den Wissenschaftern und Wissenschafterinnen minimalinvasive Markierungstechniken verwendet. Markierungsstangen ermöglichen das Einsetzen von "Tags", ohne den Weißen Hai fangen zu müssen. Das Tier kann dabei frei im Wasser schwimmen. Der Prozess ist schnell abgeschlossen, sobald der Hai nahe genug an die Oberfläche gekommen ist und die Stange ihn erreichen kann. Ungefähr 300 Tiere wurden so bisher erfasst.

Zusammenleben von Tier und Mensch

Auf der Website der North Atlantic Shark Alliance wird darauf hingewiesen, dass die Zunahme von Robben und Haien als Erfolgsgeschichte des Naturschutzes gilt. Allerdings könnten Konflikte im Zusammenhang mit Robben- und Haipopulationen den weiteren Schutz beider Arten bedrohen. Dr. Gregory Skomal, Senior Marine Fisheries Scientist in den Massachusetts Marine Fisheries, sagt dazu folgendes: "Wir haben zum ersten Mal vorhersehbaren Zugang zu Weißen Haien. Wir fangen also gerade erst an, etwas über die Biologie und die Ökologie der Art zu lernen. Wohin bewegen sie sich? Was machen sie? Wie viele Tiere sind jeden Sommer hier?" Bisher sei die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Forschungsarbeit mit den Tieren gegeben. "Aber ein tödlicher Angriff auf einen Menschen kann das sehr schnell ändern." Aufklärungsarbeit über die Tiere und über das Zusammenleben mit ihnen sei daher sehr wichtig, meint der Wissenschaftler.

Nur wenige Schwimmer und Schwimmerinnen sind am Nauset Beach der National Seashore im Wasser. An Strandabschnitten mit höheren Wellen tummeln sich Wellenreitende und paddeln unverdrossen auf ihren Surfboards in die Brandung hinaus. Regelmäßig wurden im vergangenen Sommer Strände geschlossen, weil sich ein Hai der Küste näherte. Flugzeuge zur Ortung von Haien und Forschungsboote sind beim Strandbesuch ein gewohnter Anblick. Bis in den Herbst hinein wird sich die Jagdsaison der Weißen Haie in diesen Gewässern noch ziehen. 45 Jahre nachdem der auf der benachbarten Insel Martha's Vineyard gedrehte Film "Jaws" von Steven Spielberg Kinobesucher schockierte, versucht man auf Cape Cod, eine friedliche Art der Koexistenz zwischen Mensch und Weißem Hai zu finden. (Stella Schuhmacher, 17.9.2022)

Weitere Beiträge der Bloggerin