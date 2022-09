iOS 16 ist beliebt. Screenshot: Manakas / STANDARD

Es ist gerade einmal ein paar Tage her, da hat Apple mit iOS 16 eine neue Generation seines Betriebssystems veröffentlicht. Dank einer rasanten Verbreitung findet sie sich aber schon jetzt auf hunderten Millionen iPhones. Das legen zumindest die Daten von Mixpanel nahe, wo man sich die aktuellen Nutzungsraten einzelner iOS-Versionen im stündlichen Rhythmus ansieht.



Zahlen

Demnach läuft iOS 16 derzeit (Stand: Donnerstagfrüh) bereits auf fast 15 Prozent sämtlicher iPhones, 14,86 Prozent sind es genau. Der Trend zeigt dabei weit nach oben, womit sich die neue Version gar schneller als sein Vorgänger verbreiten dürfte, wo ein vergleichbarer Wert erst am Ende des dritten Tages nach der Freigabe erreicht war – das wäre in dem Fall also Donnerstagabend.

Die Softwareentwicklung steht aber nicht still, also legt Apple parallel dazu gleich nach. Am Mittwoch wurde eine erste Beta für iOS 16.1 veröffentlicht. Dieses soll einige bereits angekündigte, aber in der aktuellen Version noch fehlende Features nachreichen. Dazu gehört etwa eine Prozentanzeige beim Batterie-Icon in der Statuszeile – etwas, das die Nutzer schon länger gefordert haben.

Umweltfreundlich

Zudem gibt es eine neue Funktion, die Apple "Clean Energy Charging" nennt. Dabei wird das Smartphone bevorzugt aufgeladen, wenn gerade Elektrizität mit einem geringeren CO2-Fußabdruck verfügbar ist. Das Ganze hängt allerdings davon ab, dass man in der richtigen Gegend wohnt, wo diese Informationen überhaupt verfügbar sind.

Nicht minder erfreulich: Es ist nun möglich, die Apple Wallet-App komplett zu löschen, was für alle interessant sein dürfte, die die diversen Bezahl-Features von Apple gar nicht nutzen wollen. Zudem bereitet iOS 16.1 die Unterstützung des neuen Smart-Home-Standards Matter vor. (apo, 15.9.2022)