Zahlreiche Spitzenpolitiker aus aller Welt in den nächsten Tagen in der britischen Hauptstadt erwartet

In dieser Galerie: 2 Bilder Auch auf dem Buckingham Palace steht Sicherheitspersonal. Foto: EPA/NEIL HALL Der Sarg der Queen wurde in einer Prozession durch London getragen. Foto: APA/AFP/POOL/TRISTAN FEWINGS

In London ist vor dem Staatsbegräbnis für Königin Elizabeth II. eine der größten Sicherheitsoperationen in der Geschichte der Stadt im Gange. Der Geheimdienst sei zusammen mit der Polizei und Spezialkräften für Terrorbekämpfung im Einsatz, um die Sicherheit der Bevölkerung und der Spitzenpolitiker aus aller Welt zu gewährleisten, die in den nächsten Tagen in der britischen Hauptstadt erwartet werden, berichtete die BBC.

"In den Stunden und Tagen vor der Beerdigung am Montag werden sich der japanische Kaiser, Könige und Königinnen, der US-Präsident und Staatsoberhäupter aus aller Welt in London versammeln", hieß es. Zuletzt hatte etwa auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sein Kommen zugesagt, auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird vor Ort sein. Die Beerdigung werde von hunderten Millionen Fernsehzuschauern auf der ganzen Welt verfolgt, "ein verlockendes Ziel für internationale Terroristen", so die BBC.

Tausende Sicherheitskräfte überwachten – auch mittels Videokameras – die Schlange von Trauernden, die vier Tage lang in der Westminster Hall Abschied von der dort aufgebahrten Queen nehmen wollen. Bewaffnete Spezialkräfte seien auf Dächern positioniert. Zwar sei die Beerdigung am Montag mit der von Prinzessin Diana im Jahr 1997 vergleichbar – aber die enorme Zahl an Staatsoberhäuptern, die sich zur Trauerfeier angesagt haben, mache die Sicherheitsvorkehrungen extrem komplex.

Wartezeit: 30 Stunden

Derweil haben in der Nacht zum Donnerstag tausende Menschen Schlange gestanden, um am Sarg von Königin Elizabeth II. persönlich von ihr Abschied nehmen zu können. Nach einer feierlichen Prozession vom Buckingham Palace zur Westminster Hall ist der Sarg der Queen am frühen Mittwochabend für vier Tage dort aufgebahrt worden. Der Sitz des britischen Parlaments ist 23 Stunden täglich geöffnet, damit Besucher am Sarg vorbeidefilieren können.

Schon zu Beginn zog sich eine Warteschlange rund vier Kilometer weit durch das Zentrum der britischen Hauptstadt. Für die kommenden Tage wird mit Wartezeiten von bis zu 30 Stunden gerechnet. Einige Schätzungen gehen von bis zu zwei Millionen Besuchern aus, die der Queen ihren Respekt erweisen wollen. Mehrere Soldaten königlicher Regimenter halten an den Ecken des Sargs Totenwache. Sie sollen alle sechs Stunden abgelöst werden.

Für einen der Wachmänner war das lange Stehen offenkundig zu viel: Er stand in der Nacht auf Donnerstag auf einem kleinen Podest vor dem Sarg, kippte dann während eines Wachwechsels plötzlich vornüber und prallte mit dem Gesicht auf den Boden. Umstehende Wachen eilten zu Hilfe und drehten ihn auf den Rücken. Mehrere wartende Menschen, die von der Queen Abschied nehmen wollten, schlugen erschrocken die Hände vor dem Gesicht zusammen. Über den Gesundheitszustand des Wachmanns war zunächst nichts bekannt.

Der Zwischenfall war aufgrund der BBC-Übertragung live im Internet zu sehen. Der Stream wechselte daraufhin zu einer Außenansicht und erst einige Zeit später wieder in die Westminster Hall. Dort waren wie zuvor Menschen zu sehen, die in zwei Schlangen am Sarg vorbeiliefen, teils innehielten und sich verbeugten. Manche waren sichtlich bewegt.

Charles III. legt Pause ein

König Charles III. hat nach einer Woche strengen Protokolls und dicht getakteter Termine einen Tag Pause. Am Donnerstag seien keine öffentlichen Termine für den neuen Monarchen geplant, berichteten britische Medien. Dies habe die "Operation London Bridge", die den Ablauf der Tage nach dem Tod der Queen minutiös regelt, von Anfang an so vorgesehen, schrieb die Nachrichtenagentur PA.

"Er wird am Donnerstag einen privaten Tag der Reflexion haben, und es wird nicht erwartet, dass er an öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt", hieß es. Charles III. habe sich auf seinen Landsitz Highgrove in Gloucestershire zurückgezogen. Wahrscheinlich werde er dort aber dennoch arbeiten und sich auf seine neue Rolle als Regent vorbereiten. (APA, red, 15.9.2022)