Das neue Dachzelt von Porsche Tequipment soll Boliden zu mobilen Hotelzimmern machen. Entworfen wurde es in Zell am See

Camping-affine Porschefahrerinnen und -fahrer – zumal jene, die einen 911er ihr Eigen nennen – haben es nicht leicht: Anders als beim Cayenne oder Macan gibt es für den Boliden keine Anhängerkupplung, mit der man das Wohnmobil durch die Gegend kutschieren könnte. In Zusammenarbeit mit dem in Zell am See ansässigen Designstudio F. A. Porsche hat der Sportwagenhersteller nun eine Lösung präsentiert, mit der dieser Zielgruppe geholfen werden kann: ein Dachzelt für den Porsche 911.

Mit dem Dachzelt wird der Porsche 911 campingtauglich. Foto: Porsche AG

Untergebracht ist es in einem ganzjahrestauglichen Hardcase, das sich auf dem Basisträger der Dachtransportsysteme des 911er montieren lässt. Darin können nun zwei Personen "in bester Aussichtslage" schlafen, wie es in der entsprechenden Aussendung des Unternehmens heißt. Dafür sorgen sollen zwei Seiten- und ein Dachfenster. Die beiden Seitenfenster lassen sich zum Lüften vollständig öffnen.

Zusammengefaltet findet das Zelt Platz in einem Hardcase. Foto: Porsche AG

In ausgeklapptem Zustand misst die Liegefläche 210 mal 130 Zentimeter. Eine Matratze aus Polyschaum ist integriert. Die Zeltwände sind aus atmungsaktivem Baumwollmischgewebe gefertigt. Mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und einem separaten Verdeck für den Einstieg soll das Zelt auch für Regentage ausgelegt sein. Schutz vor Mücken und Licht bieten ein Insektenschutzgitter sowie eine zusätzliche Verdunkelung. Der "Porsche"-Schriftzug darf natürlich auch nicht fehlen.

Ausgelegt ist das Dachzelt für zwei Personen. Foto: Porsche AG

Vor Ort soll das Porsche-Dachzelt schnell aufgebaut sein, wie man liest: Zunächst werden die abschließbaren Sicherheitslaschen geöffnet. Dann wird das Hartschalen-Case etwas angehoben und – unterstützt durch zwei Gasdruckdämpfer – aufgeklappt. Anschließend kann mithilfe der integrierten Teleskopleiter das Fußteil des Unterbodens herausgeklappt und stabilisiert werden. Damit ist das Zelt bereits auseinandergefaltet. Zuletzt muss es nur noch mit vier Federstäben in Form gebracht und gespannt werden. Billig ist der Spaß allerdings nicht: Rund 5.000 Euro wird das Dachzelt kosten, voraussichtlich lieferbar ist es ab November 2022. Optional soll es zukünftig weiteres Tequipment Zubehör geben. Dazu gehören ein Innenzelt, eine Wärmedecke sowie ein Schuh- und Taschen-Organizer. (red, 15.9.2022)

