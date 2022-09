In Deutschland sind so viele Autos zugelassen wie noch nie. Foto: IMAGO/Jochen Tack

Trotz der vom Klimawandel ausgelösten Debatte über eine Verkehrswende fahren in Deutschland immer mehr Autos. In den vergangenen zehn Jahren ist die Pkw-Dichte durchgehend gestiegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Demnach kamen 2021 auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 580 Personenkraftwagen (Pkw) – ein Rekordwert. Zum Vergleich: 2011 lag der Wert noch bei 517.

"Ursächlich für den Anstieg der Pkw-Dichte ist, dass die Zahl von in Deutschland zugelassenen Autos im genannten Zeitraum deutlich stärker zugenommen hat als die Bevölkerung", erklärten die Statistiker diesen Trend.

In Österreich liegt der Motorisierungsgrad laut aktuellen Zahlen bei 572 Pkw pro 1000 Einwohnern. Die regionalen Unterschiede bei der Pkw-Dichte sind groß: In urbanen Gebieten ist sie deutlich niedriger als in ländlichen Gegenden, vor allem aufgrund des besseren Angebots öffentlicher Verkehrsmittel. Saarland ist Spitzenreiter (658 Pkw pro 1000 Einwohner), Berlin Schlusslicht (337). Ähnlich ist es in Österreich: Burgenland liegt bei einem Motorisierungsgrad von 684, Wien bei 375.

Die Pkw-Dichte ist auch in allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Zehn-Jahresvergleich gestiegen. Die Spitzenplätze belegen Luxemburg (682), Italien (670) und Polen (664). Am niedrigsten war die Pkw-Dichte in Rumänien (379), Lettland (390) und Ungarn (403).

So viele (Elektro-)Autos wie nie

Die Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland wächst: Zum Stichtag 1. Januar 2022 waren 48,5 Millionen Personenkraftwagen zugelassen – so viele wie nie zuvor (2021: 48,2 Millionen). Zugleich sind Autos mit Elektroantrieb auf dem Vormarsch. Bei den von Jänner bis Juli 2022 neu zugelassenen Autos betrug ihr Anteil bereits 13,6 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte er noch bei 0,6 Prozent gelegen.

Der Anteil der Haushalte, die mindestens ein Auto besitzen, lag 2021 mit 77,0 Prozent ähnlich hoch wie 2011 (77,9 Prozent). Dabei stieg aber der Anteil der Haushalte mit zwei Pkw von 23,4 auf 27,0 Prozent, der mit drei und mehr Autos von 3,7 auf 6,1 Prozent. (Reuters, luza, 15.9.2022)