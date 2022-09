Sängerin ist am 4. Oktober ab 22 Uhr in ORF 1 zu Gast

Foto: CLEMENS BILAN / POOL

Wien – Am 4. Oktober ist Schlagersängerin Helene Fischer zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann in "Willkommen Österreich". Neben Helene Fischer wird dann laut ORF-Programmvorschau gemeinsam mit Kultur-Journalistin Katja Gasser Platz im Studio nehmen. Ausgestrahlt wird die Sendung am 4. Oktober ab 22 Uhr in ORF 1. Fischer war schon 2018 zu Gast bei "Willkommen Österreich" "Studio Platz. (red, 15.9.2022)