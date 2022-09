Nun sitzen wirklich wieder alle Schülerinnen und Schüler in den Klassen. Lange Ferien haben sie hinter sich, in denen auch einmal ein Auge zugedrückt wurde, wenn es um die Schlafenszeit ging, schließlich waren Ferien, und die Kinder konnten am nächsten Tag ausschlafen und mussten sich nicht ein paar Stunden in Mathematik, Deutsch oder anderen Fächern konzentrieren. Nun heißt es wieder: "Raus aus den Federn!" Und das kann bei manchen schon recht früh sein, wenn sie auch noch eine lange Anfahrtszeit zur Schule haben. Außerdem kommt dazu, dass manche Kinder in der Früh Zeit brauchen, um wach zu werden, zu spielen und zu trödeln, bis sie bereit sind für den Tag. Was auch bedeutet, dass der Stress für viele Familien bereits am Morgen beginnt. Um acht Uhr in der Schule zu sein, ist daher für viele Kinder – und auch Eltern – kein leichtes Unterfangen.

Acht Uhr Unterrichtsbeginn. Zu früh, zu spät oder genau richtig? Foto: imago images/Political-Moments

Die Wissenschaft ist uneins, ob ein späterer Unterrichtsstart positive Auswirkungen auf Müdigkeit, Noten und psychische Gesundheit der Kinder habe – zu widersprüchlich sind die Ergebnisse von Untersuchungen. Die Direktorin einer elternverwalteten Privatschule im 19. Bezirk, die um neun Uhr beginnt, sieht viele Vorteile im späteren Start. Die Kinder seien fitter, konzentrierter, aufmerksamer und dadurch lernfähiger. Schulen ist es prinzipiell möglich, den Schulstart zu verlegen. Der Unterricht muss irgendwann zwischen sieben und 18 Uhr, ab der neunten Schulstufe sogar 19 Uhr, stattfinden. "wortspendabel" berichtet von einem recht zeitigen Unterrichtsbeginn:

Für "Maria Ma" ist der eine halbe Stunde spätere Unterrichtsbeginn ein "unbezahlbarer Mehrwert":

"Skalde" berichtet, dass viele Kinder schon früh in der Schule sind, weil die Eltern in die Arbeit müssen:

"Früher aufstehen", um in die Gänge zu kommen, dafür spricht sich "auch jemand" aus:

Wie geht es Ihren Kindern mit dem Aufstehen?

Worin sehen Sie die Vorteile eines späteren Schulstarts – worin die Nachteile? Wäre es mit Ihrem Job vereinbar, wenn die Schule später starten würde, oder wären Sie ohnehin auf die Frühbetreuung angewiesen? Gehören Ihre Kinder eher zu den Früh- oder Spätaufstehern? (Judith Wohlgemuth, 22.9.2022)