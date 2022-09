Samantha Cristoforetti wird Ende September neue ISS-Kommandantin. Foto: ESA/NASA

Esa-Astronautin Samantha Cristoforetti hat in ihrer Karriere schon so manche Rekorde aufgestellt: Sie trug vorübergehend den Titel "Frau mit dem längsten Aufenthalt im Weltall", sie führte die längste ununterbrochene Raummission eines Esa-Astronauten durch und sie brachte als erste Weltraumbarista 2015 eine Espressomaschine mit an Bord der ISS, wo sie das frische Heißgetränke in Zero-G Cups an die Crew verteilte.



Im vergangenen Juli schließlich hat die Italienerin als erste europäische Frau überhaupt einen Außeneinsatz absolviert. Dass die hochqualifiziere Raumfahrerin, Wissenschafterin und Jetpilotin demnächst das Kommando über die Internationale Raumstation übernimmt, ist nur folgerichtig – die Entscheidung darüber ist allerdings bereits vor eineinhalb Jahren gefallen. Damals einigten sich die internationalen Partner darauf, dass Cristoforett die ISS-Expedition 68 leiten würde. Die Mission beginnt voraussichtlich am 28. September 2022 mit dem Abkoppeln des Raumschiffs Sojus MS-21 von der ISS und endet dauert planmäßig bis zum 28. März 2023.



Leiterin des US-Segments



Bereits seit ihrer Ankunft im April 2022 leitet Cristoforetti im Rahmen der Esa-Mission Minerva das United States Orbital Segment (USOS) und beaufsichtigt die Aktivitäten in den amerikanischen, europäischen, japanischen und kanadischen Modulen und Komponenten der Station.



Mit der Übernahme ihrer neuen Aufgabe wird sie die fünfte europäische Kommandantin der Raumstation und tritt damit in die Fußstapfen der früheren Esa-Astronauten Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano und Thomas Pesquet.



Sie wird auch die erste Europäerin sein, die dieses Amt bekleidet. "Ich fühle mich durch meine Ernennung zur Kommandantin geehrt", sagte Cristoforetti, "und freue mich darauf, die Erfahrungen, die ich im Weltraum und auf der Erde gesammelt habe, zu nutzen, um ein sehr kompetentes Team im Orbit zu leiten."

Samantha Cristoforetti ist auch ein ausgewachsener Science-Fiction-Fan, was sie auch im All ab und zu gerne demonstriert. So zeigte sie sich etwa 2015 im Outfit von Captain Kathryn Janeway aus der US-Serie "Star Trek Voyager".

Wer zur Crew gehört und welche Rolle in der Station übernimmt, wird von einem Gremium – dem Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) – entschieden. In diesem Gremium sitzen Vertreter aller fünf internationalen Partner: der US-Raumfahrtagentur Nasa, der russischen Weltraumagentur Roskosmos, der japanischen Raumfahrtagentur Jaxa, der Europäischen Weltraumorganisation Esa sowie der kanadischen Weltraumagentur CSA.



Wichtige Aufgaben



Diese Position der Kommandantin ist für den Erfolg der Raumstation von entscheidender Bedeutung. Während das Flugdirektorium in den Kontrollzentren die Planung und Durchführung des Stationsbetriebs leitet, ist man als Stationskommandantin für die Leistung und das Wohlergehen der Besatzung in der Umlaufbahn, die Aufrechterhaltung einer effektiven Kommunikation mit den Teams auf der Erde und die Koordinierung der Reaktion der Besatzung in Notfällen verantwortlich.



Da Samantha Cristoforetti in den letzten Wochen ihres Aufenthalts an Bord das Kommando übernimmt, wird eine ihrer Hauptaufgaben darin bestehen, eine reibungslose und umfassende Übergabe an die nächste Expeditionsmannschaft sicherzustellen. Offiziell antreten kann Cristoforetti ihr Kommando aber erst nach einer traditionellen Zeremonie, in deren Mittelpunkt die symbolische Übergabe des Schlüssels des vorherigen Kommandanten steht. Die Zeremonie selbst findet am Mittwoch, dem 28. September 2022, statt und wird live von der Internationalen Raumstation auf Esa Web TV übertragen. (tberg, red, 15.9.2022)