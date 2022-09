Moni Port, Philipp Waechter (Ill.) "Dürfen Zwerge Riesenrad fahren? Große Fragen für kleine Denker".



€ 12,40 / 48 Seiten. Klett Kinderbuch, Leipzig 2022. Ab 5 Jahren Foto: Klett Kinderbuch

Kennst du den? "Wenn der Blitz ins Maisfeld einschlägt, gibt es dann Popcorn?" Alle, die gerne Witze erzählen, könnten ja mal eine Scherzfrage wie diese beim Publikum probieren. Die "Antwort" findet sich in Form einer Illustration von Philip Waechter in diesem Büchlein. Dort sitzen zwei Hasen vor dem Feld. Während heftige Blitze in den Kukuruz einschlagen, ploppen schon einige Popcorn in die Luft. Eine sehr motivierte, risikofreudige Krähe versucht gerade im Flug eines zu erwischen. Vieles wird hier wortwörtlich genommen, Redewendungen werden hinterfragt, kuriose Worte aus dem Alltagsgebrauch weitergedacht. Das passt als Lesehäppchen für Zwischendurch und für Bildlesemomente zum Schmunzeln. Noch einer? "Wann ist eigentlich dieses Spülmaschinenfest, von dem man auf jeder Brotdose liest?"