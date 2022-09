Katia Curie und Nizar Sarakbi sind zwei Drittel der Veranstaltenden der "Sonic Resistance"-Reihe sowie Resident-DJs im Club Prst in Wien, die den Underground Flair und spacigen House der Ukraine auf die Tanzflächen bringen. Foto: IG: @_f_l_orian / Florian beim @paradiesgartenfestival

Urlaub, Urlaub in Albanien! Während ich dem Meer und dem Sonnenuntergang in Divjaka beim Wunderwandel-Festival entgegentanze, das von Wienern organisiert und bespielt wird, verabschieden sich in Österreich die letzten Sonnentänze und Open Airs, und die Herbstfeiereien starten an.

Freitag, 16.9.

In Linz widmet sich das Global Fyre 2099 Event im Café Strom dem "Technocapitalism" und dem Fun (finally understanding nothing) und will so das Normal transformieren und rekreieren. Sonic Sounds, die zum Rave führen, können erwartet werden. Die Roots der Clubmusik und des Tanzes finden ihren Einsatz im Sass Club in Wien, wo A Party Called Jack mit House, Live-Vocals und viel Seele aufheizt. Live-Electronics, Drums und Postpunk leiten die Afterparty der Wienwoche im Flex, kombiniert mit Synthesizern, Footwork, Ravemusik und whatever. Poppiger wird’s im Fluc nach der Sommerpause wieder bei Malefiz.

Bubbly Pop, Electrodance kombiniert mit Dragperformance und Queercommunity auf zwei Floors werden dieses etablierte Event wieder gut füllen! Konträr hierzu werden warme Afrobeats, Dancehall und Hip-Hop im Innsbrucker Dachsbau bei ease fm – global sound culture das Sonnenfeeling auftreiben. Zu einer anderen fernen Sonne kann in der Grazer Postgarage gereist werden, wo die Veranstaltungsreihe Salon Magika in Kombi mit dem "Urban Cosmonaut Radio" aus Berlin verzaubern wird.

Samstag, 17.9.

Merkwürdig will noch einmal den Sommer zurückholen und mit seinem Open Air zum Raum für freie Entfaltung beitragen. Minimalistisch deepe House-Sounds unter anderem von Katia Curie oder Nizar Sarakbi vom Label "Sonic Resistance" laden zum Feiern ab 14 Uhr.

Während in Innsbruck mit pushendem Bass im Aztec Club und im Club Cubique zum Auspowern mit Drum and Bass abgegangen wird, ist im Venster 99 in Wien das Basstrace-Kollektiv zu Gange und sorgt für ordentlich Rums mit Dub-/step und Rootsculture. Eher divers von House bis Footwork und Elektro zeigen sich die Service-Veranstaltungen, welche diesmal im Celeste wieder Platten heißdrehen werden, dass der Sommer gar nicht fehlen wird. (Nadine Cobbina, 16.9.2022)