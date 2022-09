Doris Uhlich wird im Tanzquartier mit neuer Performance zu erleben sein.

Foto: Ralf Puder

Wien – Störgeräusche und Wasserwesen bevölkern das Tanzquartier Wien in der kommenden Spielzeit: Zum Auftakt gibt es Mitte Oktober das interdisziplinäre Festival "Tashweesh" (arabisch für Störgeräusche) zu erleben, mit dem man laut Presseunterlagen "neue feministische Bündnisse" ermöglichen will. Neue Performance kommen außerdem von Doris Uhlich, Florentina Holzinger oder Claudia Bosse. Und die Reihe Parasol soll wiederum junge Künstlerinnen und Künstler fördern.

Tashweesh soll den Dialog zwischen Europa, Südwestasien und Nordafrika intensivieren. Das Festival, das bereits in Tunis und Brüssel Station machte, bietet von 7. bis 15. Oktober Performances ebenso wie Vorträge, Diskussionen und Workshops. Den Auftakt macht eine Lecture der indischen Politikwissenschafterin Nikita Dhawan an der Schnittstelle von Geschlechterforschung und postkolonialer Theorie. Für Doris Uhlichs "GOO GOO MAK" (ab 2. Oktober) wird Performerin Ann Muller im Museum am Stubenring mit Sequenzen aus "Gootopia" interagieren, während Szenefixstern Florentina Holzinger mit "Ophelia's Got Talent" (April 2023) eine "physische Studie zur Psychologie des Wassers" abliefert. (APA, 15.9.2022)