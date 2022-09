Doku "Emmanuelle – Königin des Softpornos" über den französischen Erotikfilm mit Sylvia Kristel aus dem Jahr 1974, 22.40 Uhr, Arte. Foto: Emmanuelle Tinacra Films

19.40 REPORTAGE

Re: Willkommen auf Spitzbergen – Ohne Visum in die Arktis Spitzbergen ist der einzige Ort auf der Welt, an dem jeder leben und arbeiten darf. Menschen aus mehr als 50 Nationen haben hier ein neues Zuhause gefunden. Grundsätzlich gilt: Alle müssen für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen können oder die Insel wieder verlassen. Bis 20.15, Arte

20.15 KULINARISCH

Madame Mallory und der Duft von Curry (The Hundred-Foot Journey, USA/ARE/IND 2014, Lasse Hallström) Familie Kadam hat in Indien alles verloren. Nach Europa geflüchtet, wagt sie jetzt den Neuanfang. Papa kauft ein Haus in Südfrankreich, um mit seinem begnadet kochenden Sohn Hassan die Maison Mumbai zu eröffnen – dummerweise direkt gegenüber dem piekfeinen Sternerestaurant von Madame Mallory (Helen Mirren). Kulinarisch-komischer Kampf der Kulturen nach dem Roman von Richard C. Morais. Bis 22.35, ATV

20.15 PSYCHIATER

Der Fall Wilhelm Reich (Ö/D 2012, Antonin Svoboda) Sein Traum, das Individuelle im Menschen zu entfesseln, macht ihn zu einem gefährlichen Gegner eines amerikanischen Systems: Klaus Maria Brandauer gibt den umstrittenen Psychiater Wilhelm Reich. Die schönen Frauen: Julia Jentsch, Jeanette Hain, Birgit Minichmayr. Bis 22.05, 3sat

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Der Mensch und das Bier – 10.000 Jahre Kulturgeschichte Seit die Menschen sesshaft wurden, trinken sie Bier. Bereits die Mesopotamier kannten mehr als ein Dutzend Biersorten. Die Doku von Robert Schotter erzählt die Geschichte des Braugetränks. Bis 23.50, ORF 2

22.40 DOKUMENTATION

Emmanuelle – Königin des Softpornos Der französische Erotikfilm aus dem Jahr 1974 gilt als Kultstreifen der sexuellen Revolution. Allein in Frankreich zog der Film neun Millionen Zuschauer in die Kinos. Die Doku erzählt anhand von Filmausschnitten, Archivbildern und Interviews mit der Filmcrew, wie und warum der Film seinen Platz im kulturellen Gedächtnis der Welt gefunden hat. Bis 23.35, Arte

23.50 MORDSSPASS

Eine Leiche zum Dessert (Murder by Death, USA 1976, Robert Moore) Truman Capote treibt als exzentrischer Millionär seine Spielchen in einer wunderbar übertriebenen Filmparodie mit dem traurig-schlecht übersetzten Titel: Der Welt bekannteste Detektive sollen in seinem Landhaus einen Mordfall lösen. Gefordert sehen sich unter anderen Peter Sellers, Peter Falk, David Niven, Maggie Smith und Sir Alec Guinness. Kriminalistisch-komödiantisches Whodunit. Bis 1.20, ORF 2

23.35 MAGAZIN

Tracks Mit diesen Themen: Londoner Multitalente – Das NiNE8 Collective / Rap Against Dictatorship – Hip-Hop als Waffe / ): Urban-Art-Kollektiv "Rocco und seine Brüder" / Bala Club – Das Londoner Außenseiter kollektiv. Bis 0.05, Arte