Während man, als Tinder groß geworden ist, noch mit Scham über das Online-Dating gesprochen hat, ist das eine Dekade später komplett anders. Tinder hat die Art verändert, wie wir uns heutzutage kennenlernen. Selten, dass man Personen trifft, die noch nie Tinder verwendet haben. Dating ist durch die App, durch das Swipen, schneller, aber auch unverfänglicher geworden. Viele sagen noch heute, die Dating-App habe uns oberflächlicher gemacht.

In zehn Jahren haben wir auch gelernt, was auf Tinder gut ankommt – Lächeln, Körperfotos – und was nicht – Sonnenbrille, Dirndl, Fotos aus dem Gym. Sophie Werner aus dem Webressort hat mit Tinder-Experten und -Expertinnen gesprochen, die Tipps für das Tinder-Pimpen haben. Was unterscheidet Männer und Frauen beim Tindern, wie mache ich mein Profil besser, und was sind absolute No-Gos? (red, 20.9.22)