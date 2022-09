Musik

MTV Video Music Awards: Taylor Swift und Dove Cameron räumten ab

Für ihr Musikvideo "All Too Well" gewinnt die Sängerin Taylor Swift die Auszeichnung "Video des Jahres". Weitere Preisträger sind Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny, Sänger und Songwriter Harry Styles und Sängerin Dove Cameron

