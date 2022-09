In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Konflikte zwischen den beiden Russland-Verbündeten. Die jeweiligen Staatschefs tagen derzeit wie Wladimir Putin in Usbekistan

Der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow (dritter von links) und der tadschikische Präsident Emomali Rachmon (zweiter von rechts) nehmen beide aktuell an einem Gipfel in Usbekistan teil. Foto: EPA/SERGEI BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Bischkek – Der Konflikt an der Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgisistan verschärft sich weiter. Beide Seiten warfen sich am Freitag gegenseitig vor, mit schweren Waffen anzugreifen. Der kirgisische Grenzschutz erklärte, tadschikische Sicherheitskräfte hätten das Feuer eröffnet. Es sei entlang der gesamten Grenze zu Zusammenstößen gekommen. Die tadschikische Seite setze dabei auch Panzer ein.

Tadschikistan beschuldigte kirgisische Kräfte im Gegenzug, einen tadschikischen Grenzposten und sieben Dörfer mit schweren Waffen angegriffen zu haben. Dabei wurden laut den Behörden in dem Ort Isfara ein Zivilist getötet und drei weitere verletzt.

An der Grenze zwischen den beiden jeweils mit Russland verbündeten Ex-Sowjetrepubliken ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Konflikten gekommen. Die aktuelle Gewalt steht angesichts des Ukraine-Kriegs und des ebenfalls wieder aufgeflammten Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan aber unter einem anderen Vorzeichen. Der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow und der tadschikische Präsident Emomali Rachmon nehmen beide aktuell – wie auch Russlands Staatschef Wladimir Putin – an dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Usbekistan teil. (APA, 16.9.2022)