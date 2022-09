In Panama sollen die ersten auf dem Wasser schwebenden Häuser entstehen. Sie sollen noch in diesem Jahr bezugsfertig sein

In der Linton Bay Marina in Colon, Panama, wird es die weltweit ersten schwebenden Seapods geben. Die erste dieser futuristischen Wohneinheiten wurde im August dort zu Wasser gelassen. Hinter dem Projekt steckt Ocean Builders, ein auf innovative Meerestechnologie spezialisiertes Unternehmen.

Die Einheiten, die drei Meter über dem Meeresspiegel an der Karibikküste Panamas liegen, sind für zwei Personen ausgelegt und stehen ab sofort zum Verkauf, wobei die Preise zwischen 295.000 und 1,5 Millionen Dollar liegen. Im Dezember sollen die ersten Gäste in den Kapseln schlafen können. Im Sommer nächsten Jahres sollen bereits 100 vollwertige Einheiten für Vollzeitbewohner zur Verfügung stehen. Eine zweite Serie von mehr als 1.000 Wohneinheiten wird nächstes Jahr in Produktion gehen.

Die Seapods sehen aus wie aus einem Science Fiction-Film. Foto: Grant Romundt from Ocean Builders

Die vom niederländischen Architekten Koen Olthuis entworfenen Seapods richten sich an klimabewusste Reisende, die auf dem Wasser leben, aber nicht auf den Luxus des modernen Lebens verzichten wollen, heißt es. Mit seinem minimalistischen Dekor, den geschwungenen Wänden und dem schicken Design sieht das "Flaggschiff" unter den Seapods, der Seapod Eco, aus wie ein Ufo, das über dem Wasser schwebt. Die Kapsel bietet eine Fläche von über 77 Quadratmeter, die sich auf drei Ebenen verteilen, wie bei The National News nachzulesen ist.

Es gibt ein Hauptschlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und eine Außenterrasse. Rundum-Panoramafenster bieten den Bewohnern einen ungehinderten 360-Grad-Blick auf das Meer. Die Seapods sind mit Teakholzböden, farbwechselnder Beleuchtung und kabellosen Ladestationen ausgestattet und verfügen über automatische Verdunkelungsrollos und Schiebefenster. Es besteht die Möglichkeit, Kletterwände, Gewächshäuser, Oberlichter, Whirlpools und Terrassengärten einzubauen, die komplett individuell gestaltet werden können.

Im Dezember sollen die ersten Bewohner in ihre Pods einziehen können. Im Sommer nächsten Jahres sollen bereits 100 davon bezugsfertig sein. Foto: Grant Romundt from Ocean Builders

Modernste Technologie ist das Herzstück von Panamas neuestem Urlaubsdomizil am Wasser. Jeder Pod nutzt Software zur Steuerung von Beleuchtung, Lufttemperatur, Wasserdruck und mehr. Die Gäste tragen einen "smarten" Ring, mit dem sie die technischen Einstellungen steuern, Türen entriegeln, Fenster öffnen sowie Musik und Stimmungslicht einschalten können. Kabellose Ladestationen sind in mehrere Oberflächen der Gondeln integriert, so dass Ladegeräte und Kabel für Telefone der Vergangenheit angehören, liest man.

Die Wohneinheiten sind für zwei Menschen konzipiert. Foto: Grant Romundt from Ocean Builders

Täglich benötigte Dinge wie Lebensmittel und Medikamente werden von Drohnen eingeflogen, die so konzipiert sein sollen, dass sie den Bedingungen auf offener See problemlos standhalten. Selbstfahrende Boote transportieren Müll ab, kompostieren und recyceln, und wenn sie nicht im Einsatz sind, säubern sie die umliegenden Gewässer, heißt es. Schließlich sei Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen der Ocean Builders, wie man auf deren Website nachlesen kann.

Demnach seien die Pods so konzipiert, dass sie zu Lebensräumen für Fische und andere Lebewesen werden. Kameras mit künstlicher Intelligenz überwachen, was unter den Wellen vor sich geht. Es gibt eine Technologie zur Erkennung von Meeresbewohnern, die sie warnt, wenn Delfine, Wale oder andere beliebte Meeresbewohner in der Nähe sind. (red, 16.9.2022)