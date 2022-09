Welche Stadt ist die beste Pizzastadt der Welt? Den Italienerinnen und Italienern gilt "ihre" Pizza als die beste der Welt. Aber auch wenn's manchen im Nachbarland schwerfällt, es zuzugeben: Es gibt nicht nur in Italien gute Pizzen – man findet feine Exemplare auf der ganzen Welt. Foto: Getty Images/iStockphoto/Zummolo

Es ist erst wenige Wochen her, dass sich die US-Kette Domino's Pizza mit eingezogenem Schwanz vom italienischen Markt zurückgezogen hat. Von vielen wurde das dort, aber auch sonst wo, mit kaum gezügelter Häme kommentiert. Klar, den Italienerinnen und Italienern gilt "ihre" Pizza als die beste der Welt. Aber auch wenn's manchen im Nachbarland schwerfällt, es zuzugeben: Es gibt nicht nur in Italien gute Pizzen – man findet feine Exemplare auf der ganzen Welt.

Wer nicht überzeugt ist, sollte sich die neueste Rangliste der besten Pizzerien der Welt anschauen – erstellt von den italienischen (!) Pizzakennern von "50 Top Pizza". Der erste Platz auf der diesjährigen Liste ging ex aequo an Una Pizza Napoletana in New York und I Masanielli in Caserta, Italien. Die Platzierungen der übrigen Pizzerien auf der Liste sind jedoch sehr unterschiedlich: Pizzabäcker aus so weit voneinander entfernten Orten wie Kairo, Helsinki, Auckland und Peking finden sich alle unter den Top 100 der Liste.

Rom und New York

Das hat die Kolleginnen und Kollegen von "Time Out" dazu veranlasst, sich folgende Frage zu stellen: Welche Stadt ist die beste Pizzastadt der Welt? Um das herauszufinden, haben sie sich die Liste von "50 Top Pizza" angesehen und gezählt, welche Städte am häufigsten vertreten sind. Die Ergebnisse sind überraschend.

Die beste Stadt für Pizza im Jahr 2022 ist ... ein weiteres Unentschieden: Sowohl New York als auch Rom haben fünf Restaurants in der Rangliste, mehr als jede andere Stadt.

An zweiter Stelle folgt Neapel, gleichauf mit London und Tokio, die alle vier Restaurants in der Liste haben. Neapel – die Wiege der Pizza – hat jedoch mit vier Restaurants in den Top Ten die Nase vorn: die meisten von allen Städten. In Caserta, Paris, Mailand, Kopenhagen, Hongkong und São Paulo waren jeweils drei Pizzerien vertreten.

Bemerkenswert sei, stellt man bei "Time Out" fest, dass Neapel und Caserta räumlich ziemlich nah beieinander liegen – mit dem Zug sind es weniger als 45 Minuten. "Mit anderen Worten: Eine Pizzapilgerreise zu nicht weniger als sieben der besten Pizzerien der Welt ist durchaus machbar", liest man.

Hier eine feine Übersicht, welche erstklassigen Pizzerien es in jeder Stadt in die engere Wahl geschafft haben, sowie der Platz der einzelnen Restaurants in der Rangliste in Klammern:





New York, USA

Una Pizza Napoletana (1)

Ribalta NYC (11)

Song' E Napule (31)

Kesté Fulton (39)

Ops (76)





Rom, Italien

Seu Pizza Illuminati (8)

180g Pizzeria Romana (17)

Qvinto (25)

Sbanco (60)

Sant'Isidoro – Pizza und Bolle (93)





Neapel, Italien

50 Kalò (4)

10 Pizzeria Diego Vitagliano (5)

Francesco und Salvatore Salvo (7)

La Notizia 94 (9)





London, UK

50 Kalò London (15)

Napoli auf der Straße (63)

L'Antica Pizzeria (78)

'O Ver (85)





Tokio, Japan

The Pizza Bar On 38th (16)

Pizzeria Peppe – Napoli sta' ca" (23)

Pizza Strada (53)

Pizzeria E Braceria L'Insieme (97)





Caserta, Italien

I Masanielli – Francesco Martucci (1)

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello (19)

I Masanielli – Sasà Martucci (22)





Paris, Frankreich

Peppe Pizzeria (3)

400° Laboratorio (70)

Guillaume Grasso (88)





Mailand, Italien

Dry Milano (18)

Crosta (38)

Denis (48)





Kopenhagen, Dänemark

Bæst (20)

Pizzeria Lucca (68)

Surt (95)





Hongkong, China

Fiata By Salvatore Fiata (62)

Baci Trattoria & Bar (90)

CIAK In The Kitchen (92)





São Paulo, Brasilien

A Pizza Da Mooca (77)

Leggera Pizza Nepoletana (83)

QT Pizza Bar (99)





Weitere Städte mit mindestens einer Pizzeria in der Rangliste sind San Francisco, Madrid, Melbourne, Barcelona und Jersey City. Die vollständige Liste der 100 besten Pizzerien der Welt gibt's unter 50 Top Pizza World 2022.

