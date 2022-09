Der Schauspieler Timothée Chalamet bei den Filmfestspielen in Venedig. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Normalerweise sind auf dem Titel der "Vogue" Frauen abgebildet – ein Mann landete lange nur als Begleiter auf dem Cover, so wie Helmut Berger, der 1970 an der Seite der Schauspielerin Marisa Berenson zu sehen war. 2020 änderte sich das. Die US-amerikanische "Vogue" inszenierte den Popstar Harry Styles damals in Kleid und Blazer auf dem Titel.

Nun zieht die britische Ausgabe nach. Der 26-jährige "Dune"-Star Timothée Chalamet, einer der populärsten Schauspieler seiner Generation, ist auf der Oktober-Ausgabe des Magazins zu sehen. Er bewirbt gerade das Horrordrama "Bones & All". Fotografiert wurde er von Steven Meisel in Mode für Männer wie Frauen.

Chalamet gilt als reichweitenstarker, modisch experimentierfreudiger Star. Zuletzt erschien er bei den Filmfestspielen in Venedig in einem Overall, der seinen Rücken freilegte. Das Outfit sorgte in den sozialen Netzwerken für Diskussionen.

Harry Styles war der erste Mann, der allein auf der US-Ausgabe der "Vogue" zu sehen war.

Edward Enninful, der Chefredakteur der britischen "Vogue", erregt nicht zum ersten Mal mit einem Covermodel Aufmerksamkeit. Der 50-Jährige steht für mehr Diversität im Verlag Condé Nast und gilt als heißer Anwärter auf die Nachfolge von Anna Wintour, der Chefin der US-Ausgabe.

Im September hatte Linda Evangelista, die unter den Folgen einer Schönheitsoperation leidet, für die britische Ausgabe gemodelt. Auch diese Ausgabe erfuhr viel Resonanz. (red, 16.9.2022)