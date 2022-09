Menschen aus dem Produktionsteam oder Equipment im Bild, Schnitte, in denen ein Schaden am Auto oder eine Verletzung kommen und gehen, Alltagsphänomene, die sich in den Film verirrt haben, obwohl sie zu der gezeigten Zeit noch gar nicht existierten ... Unter einem "Goof" (auch "Blunder" oder "Flub") versteht man einen Fehler in einem Film, der sich inhaltlich oder in Sachen Logik auf das Gezeigte störend auswirkt. Nicht selten ist das vermeintlich Offensichtliche, aber augenscheinlich bei den Dreharbeiten und in der Postproduktion Übersehene für das Publikum unterhaltsam zu entdecken.

"Arg! Dass das niemandem aufgefallen ist?!" Foto: Getty Images/iStockphoto/Deepak Sethi

Goofs: Wenn man sich fragt, wie das passieren konnte

So mancher Hollywood-Blockbuster hat sich einen solchen Fauxpas bereits geleistet. Zu den bekanntesten zählen die folgenden: Einschusslöcher, die an einer Wand in "Pulp Fiction" bereits vor einer danach stattfindenden Schießerei sichtbar sind. Eine wandernde Narbe in der finalen Schlacht von "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs", die in Frodos Gesicht merklich die Seiten wechselt. Oder jene Szene im Historienfilm "Troja", als hinter Brad Pitt alias Achilles plötzlich ein modernes Flugzeug am Himmel erscheint.

Oftmals bleiben solche Kleinigkeiten von den Zuständigen gänzlich unbemerkt und werden von den Zuseherinnen und Zusehern ebenfalls übersehen. Doch so mancher Filmfreak macht sich einen regelrechten Sport daraus, an der betreffenden Stelle ganz genau hinzuschauen und andere, weniger aufmerksame Mitmenschen mit einer gewissen amüsierten Schadenfreude auf Filmpannen hinzuweisen. Ganze Internetforen drehen sich nur darum, was in einem Film logisch und was unlogisch ist und in welcher Szene es Unpassendes oder Falsches zu entdecken gibt. Und hat man einen solchen Goof einmal mit eigenen Augen gesehen, kann man kaum glauben, ihn zuvor tatsächlich übersehen zu haben – und wird ihn kaum wieder vergessen können.

Beschäftigt man sich mit der Materie näher, wird einem jedenfalls schnell klar: Das kommt in den besten Filmen vor. Und diesbezüglich auf Spurensuche zu gehen birgt reichlich Spaßpotenzial.

Filmfehler: Ihre Beobachtungen, bitte!

Welche Goofs sind Ihnen selbst schon aufgefallen – und welche haben Sie nur gesehen, weil Sie vorweg wussten, worauf Sie achten müssen? Welchen Filmfehler fanden Sie am witzigsten oder skurrilsten? Oder denken Sie eher "Irren ist menschlich" und schauen ohnehin nicht so genau hin? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 19.9.2022)