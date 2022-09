Die Suche nach weiteren Toten läuft. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

Nach dem Abzug russischer Truppen ist laut ukrainischen Angaben in der ostukrainischen Stadt Isjum ein Massengrab gefunden worden. Die Ermittlungen hätten begonnen, erste Erkenntnisse sollen am Freitag vorliegen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache vom Donnerstagabend.

Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak sprach am Freitag von 450 Leichen, die in einem Waldstück gefunden worden seien. Dies sei nur einer von mehren Massengrabfunden bei Isjum, erklärte Podoljak auf Twitter.

Selenskyj: "Russland hinterlässt überall Tod"

Zuvor hatte bereits ein leitender Polizeibeamter von dem Fund von mehr als 440 Leichen in dem Wald berichtet. Demnach läuft die Suche nach weiteren Toten noch. "Ich kann sagen, dass es sich um eine der größten Begräbnisstätten in den befreiten Gebieten handelt", sagte der Chef der Ermittlungsbehörde der Polizei im Gebiet Charkiw, Serhij Bolwynow, zu Sky News. Er kündigte an, alle Leichen forensisch untersuchen zu lassen. "Einige starben durch Artilleriebeschuss, andere starben durch Luftangriffe", so Bolwinow. Laut Angaben des Chefs der nationalen Polizei sollen die meisten Toten Zivilistinnen und Zivilisten gewesen sein.

Am Freitag sollen Journalistinnen und Journalisten zu dem Massengrab gebracht werden. "Wir wollen, dass die Welt erfährt, was wirklich passiert und wozu die russische Okkupation geführt hat", sagte Selenskyj, der die Entdeckung des Massengrabs mit den Ereignissen im Frühjahr in Butscha, einem Vorort der Hauptstadt Kiew, verglich. "Butscha, Mariupol und jetzt leider auch Isjum: Russland hinterlässt überall Tod und muss sich dafür verantworten. Die Welt muss Russland zur echten Verantwortung für diesen Krieg ziehen", forderte der Staatschef, der Isjum am Mittwoch besucht hatte, nachdem tausende russische Soldaten am vergangenen Wochenende aus der Stadt geflohen waren.

Der ukrainische Vermisstenbeauftragte Oleh Kotenko möchte die Gräber in Isjum aber nicht direkt mit Butscha vergleichen, wie der "Spiegel" berichtet. Es handle sich nämlich nicht um ein Massengrab wie in Butscha, sondern um viele Einzelgräber. "Ich möchte das nicht Butscha nennen – hier wurden die Menschen, sagen wir einmal, zivilisierter beigesetzt", sagte Kotenko laut "Spiegel" dem TV-Sender Nastojaschtschee Wremja.

Suche nach Leichen



Unterdessen begann die Suche nach weiteren Leichen. Sie werde durch Minen erschwert, sagte Kotenko der Agentur Unian. Dennoch werde jede Anstrengung unternommen – auch um die Leichen gefallener Soldaten ihren Familien übergeben zu können: "Wir setzen die Arbeit fort (...), damit die Familien die Soldaten, die für die Ukraine gestorben sind, so schnell wie möglich angemessen ehren können", erklärte Kotenko.

Die Ukraine hat nach dem Abzug der russischen Truppen im Frühjahr aus dem Kiewer Vorort Butscha sowie in zahlreichen anderen Orten, darunter die von Moskau eingenommene Hafenstadt Mariupol, schwerste Kriegsverbrechen beklagt. In Butscha waren nach ukrainischen Behördenangaben hunderte Zivilisten, in Mariupol tausende getötet worden.

Unterdessen begann die Suche nach weiteren Leichen. Die Suche werde durch Minen erschwert, sagte Kotenko Unian zufolge. Dennoch werde jede Anstrengung unternommen – insbesondere auch, um die Leichname gefallener Soldaten an ihre Familien übergeben zu können: "Wir setzen die Arbeit fort (...), damit die Familien die Soldaten, die für die Ukraine gestorben sind, so schnell wie möglich angemessen ehren können", erklärte Kotenko. (APA, red, 16.9.2022)